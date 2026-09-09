قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إنجاز تاريخي.. دينا مشرف تقصي المصنفة الخامسة عالميًا في بطولة الأبطال
الوزراء: القاهرة تحتل المرتبة الأولى عربيًا و إفريقيا ضمن أفضل 100 تجمع للابتكار
أسعار النفط ترتفع أكثر من 2% وخام برنت يتجاوز حاجز الـ100 دولار للبرميل
كتب دراسية وفصول جاهزة.. محافظ جنوب سيناء يتابع استعدادات المدارس ويؤكد توفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة للطلاب
خفض الحرارة وتحسين الصحة.. فوائد التوسع في تشجير القاهرة ومواجهة التغير المناخي
قرار مفاجئ من إدارة الزمالك بشأن تجديد عقد أحمد فتوح
على غرار بريطانيا .. الإحتلال يعاقب فرنسا على موقفه من المستوطنات
الفارق 7 أضعاف.. تعرف على القيمة التسويقية للأهلي والمقاولون قبل موقعة اليوم
رفض طلب بيراميدز لتأجيل مواجهة إنبي بسبب معسكر منتخب مصر
بشير التابعي يوجه انتقادات حادة لإدارة الزمالك
إمام عاشور يقترب من العودة لتشكيل الأهلي الأساسي أمام المقاولون
تطورات حاسمة في صفقة رحيل بيزيرا عن الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خفض الحرارة وتحسين الصحة.. فوائد التوسع في تشجير القاهرة ومواجهة التغير المناخي

التغير المناخي
التغير المناخي
البهى عمرو

أكد الدكتور عبد المسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية بجامعة عين شمس، أن التوسع في تشجير المساحات غير المستغلة وتحويلها إلى مسطحات خضراء يمثل استثمارًا مباشرًا في صحة المواطنين وجودة الحياة، وليس مجرد وسيلة لتحسين المظهر الحضاري للمدن.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع نهاد سمير في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» إن مبادرة تخضير القاهرة تمثل خطوة مهمة في مواجهة تغيرات المناخ، موضحًا أن الأشجار تؤدي دورًا أساسيًا في امتصاص ثاني أكسيد الكربون وخفض درجات الحرارة، إلى جانب تأثيرها الإيجابي على الصحة النفسية وتقليل الضوضاء.

وأوضح أن الأشجار تمتص ثاني أكسيد الكربون خلال عملية البناء الضوئي وتنتج الأكسجين، مشيرًا إلى أن الشجرة متوسطة الحجم يمكنها امتصاص نحو 1.7 كيلوجرام من ثاني أكسيد الكربون يوميًا.

وأضاف أن زيادة أعداد الأشجار إلى ملايين الأشجار يمكن أن تسهم بصورة أكبر في امتصاص ثاني أكسيد الكربون، بما يدعم البيئة ويساعد في مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري وتغير المناخ.

وأشار إلى أن الأشجار لا توفر الظل فقط، وإنما تسهم أيضًا في خفض درجات الحرارة من خلال عملية النتح التي تطلق بخار المياه، وهو ما يساعد على جعل الأجواء أكثر اعتدالًا.

ولفت إلى أن التوسع في المساحات الخضراء يمكن أن يكون له دور مهم في الحد من ظاهرة الجزر الحرارية داخل المدن، التي تنتج عن ارتفاع درجات الحرارة في المناطق الحضرية مقارنة بالريف بسبب انتشار الخرسانة والأسفلت واحتفاظهما بالحرارة وإعادة إطلاقها.

الصحة تشجير القاهرة التغير المناخي تشجير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام حسن وزوجته دان آدم

محامي دان آدم زوجة حسام حسن: اتفقا على الطلاق بشكل نهائي.. وهذه تفاصيل المكالمة بيننا

نتيجة الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم

تعطل رابط نتيجة الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم |والتعليم:جاري تحديثه

نتيجة الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم

بعد سقوط رابط النتيجة|الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم:عايزين كشوف الناجحين

مهند أثناء العلاج في المستشفى

هروب «مهند» من مستشفى سيد جلال بعد تكفّل شيخ الأزهر بعلاجه وإنقاذه من التشرّد | خاص

حالة الطقس

الأرصاد تُعلن موعد انخفاض الحرارة.. واضطراب بالملاحة البحرية وأمواج تصل لـ2.5 متر

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء.. كم وصل سعر الكيلو؟

زلزال

3 علامات تسبق الخطر | اكتشاف علمي جديد للتنبؤ بالزلازل.. هل بدأت الأرض تكشف أسرارها؟

الزمالك

محمد صلاح: قميص الزمالك والجماهير يصنعان حالة من الرهبة.. و«الشناوي» لا يستحق الانضمام للمنتخب

ترشيحاتنا

مشروعات وبرامج جديدة لدعم المزارعين وتطوير التنمية الريفية باسيوط بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي

محافظ أسيوط يبحث مع وفد الاتحاد الأوروبي دعم القطاع الزراعي وتطوير الخدمات للمزارعين

الفقيدين

انتشال جثة ناشئ بنادي طلخا من مياه بحر جمصة وإنقاذ اثنين

صورة موضوعية

رئيس مرسى علم يبحث مع «أنجلو جولد أشانتي» دعم الصحة والتعليم

بالصور

البطاطس مش لازم تتحمر.. 7 طرق جديدة هتخليها طبقك المفضل

تعتبر البطاطس من أكثر الأكلات التي لا غنى عنها في أي بيت، لكن أغلب طرق تحضيرها تعتمد على القلي في كمية كبيرة من الزيت،
تعتبر البطاطس من أكثر الأكلات التي لا غنى عنها في أي بيت، لكن أغلب طرق تحضيرها تعتمد على القلي في كمية كبيرة من الزيت،
تعتبر البطاطس من أكثر الأكلات التي لا غنى عنها في أي بيت، لكن أغلب طرق تحضيرها تعتمد على القلي في كمية كبيرة من الزيت،

طفلك بيمرض أول ما الدراسة تبدأ؟ 7 أسباب وراء تكرار العدوى

طفلك بيمرض أول ما الدراسة تبدأ؟ 7 أسباب وراء تكرار العدوى
طفلك بيمرض أول ما الدراسة تبدأ؟ 7 أسباب وراء تكرار العدوى
طفلك بيمرض أول ما الدراسة تبدأ؟ 7 أسباب وراء تكرار العدوى

طريقة عمل فطائر بالسمسم والعسل الأسود والجبنة .. وصفة شهية وسهلة

طريقة عمل فطائر بالسمسم والعسل
طريقة عمل فطائر بالسمسم والعسل
طريقة عمل فطائر بالسمسم والعسل

بعد أزمة هبة كامل .. 5 طرق تُساعد على تقليل خطر الإصابة بسرطان المرارة

طرق الوقاية من سرطان المرارة
طرق الوقاية من سرطان المرارة
طرق الوقاية من سرطان المرارة

فيديو

التسول الاليكتروني

التسول على الطريقة الصينية.. QR Code بدل العملات

وفاة تايني

رحلة فاخرة تحولت إلى مأساة.. كيف مات «تايني»؟

حليب الصراصير

أضعاف حليب الأبقار.. سر غذائي داخل الصراصير

تريند الثمنينات

تسريحة الأسد والإكسسوارات الضخمة.. النجمات يعشن أجواء الثمانينيات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

هدى العراقي

​هدي العراقي تكتب: كيف يُعيد الوعي المؤسسي رسم ملامح الجهاز الإداري للدولة؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: متى كانت آخر مرة توقفنا فيها لنتنفس دون شعور بالذنب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم وتوجيهات الرئيس.. رؤى وأطروحات

المزيد