تسريحة الأسد والإكسسوارات الضخمة.. النجمات يعشن أجواء الثمانينيات

عاد تريند الثمانينيات إلى الواجهة من جديد، بعدما شاركت عدد من النجمات في استعادة أجواء تلك الحقبة، من خلال إطلالات مستوحاة من الموضة والمكياج وتسريحات الشعر التي اشتهرت بها.

إطلالات جريئة تعيد أجواء الزمن الجميل

وظهرت النجمات بإطلالات لافتة حملت الطابع الجريء للثمانينيات، وسط ألوان قوية وتفاصيل مستوحاة من صيحات الموضة التي ميزت تلك الفترة.

هنا الزاهد تخطف الأنظار

وشاركت الفنانة هنا الزاهد في التريند بإطلالة لافتة، اعتمدت خلالها على تفاصيل مستوحاة من أزياء الثمانينيات، لتلفت الأنظار على مواقع التواصل الاجتماعي.

ياسمين الخطيب تدخل المنافسة

كما شاركت الإعلامية ياسمين الخطيب في التريند، بإطلالة أعادت إلى الأذهان أجواء تلك الحقبة، لتصبح واحدة من النجمات اللاتي تفاعلن مع الصيحة الجديدة.



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