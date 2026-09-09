حرائق تونس تسجل معدلات قياسية في الصيف.. وتدخل استثنائي للحماية المدنية

قالت نسرين رمضاني، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من تونس، إن الحماية المدنية التونسية سجلت أرقاماً قياسية خلال صيف 2026، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة بأكثر من 12 درجة مقارنة بالمعدلات المسجلة في السنوات السابقة، مشيرة إلى أن هذا الصيف شهد تدخلات استثنائية في مواجهة الحرائق.

وأضافت “رمضاني” أن الحماية المدنية عززت عدد الفرق الميدانية وزادت المعدات والتجهيزات المخصصة لإطفاء الحرائق، إلى جانب إدماج المتطوعين في عمليات التدخل وحماية المناطق، خاصة الأحياء السكنية القريبة من المناطق التي اندلعت فيها الحرائق.

وأوضحت أن تعزيز الفرق شمل الاستعانة بضباط وإداريين وعناصر من مختلف فرق الحماية المدنية في تونس، الذين جرى توجيههم إلى المناطق المتضررة لدعم عمليات التدخل ومواجهة الظروف الاستثنائية التي شهدها صيف 2026.