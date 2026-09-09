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الدفاع المدني السعودي: إطلاق الإنذار المبكر في محافظة خميس مشيط
الدفاع المدني السعودي: إطلاق الإنذار المبكر في محافظة خميس مشيط
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الدفاع المدني السعودي: إطلاق الإنذار المبكر في محافظة خميس مشيط

الامير فيصل بن فرحان
الامير فيصل بن فرحان
محمد على

أعلنت شبكة العربية أن قوات الدفاع المدني السعودية أطلقت صفارات  الإنذار المبكر في محافظة خميس مشيط جنوب المملكة العربية السعودية، وذلك تحذيرا للمواطنين والمقيميين من أي ضرر.

وسبق أن أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس الثلاثاء، أن المملكة لن تتردد في الدفاع عن نفسها في مواجهة أي اعتداءات، مشدداً على أنها ستستخدم جميع الوسائل المتاحة لحماية مصالحها، في الوقت الذي أبقى فيه الباب مفتوحاً أمام الحلول الدبلوماسية للتعامل مع جماعة الحوثي.

وقال الأمير فيصل بن فرحان إن السعودية "لن تتردد في دعم ما يحقق مصالح اليمن والمنطقة"، مؤكداً أن المملكة ستستخدم كل الوسائل المتاحة لحماية مصالحها والدفاع عن نفسها في مواجهة الاعتداءات.

وفي حديثه عن التصعيد الحوثي، قال وزير الخارجية السعودي إن "الحوثي فتح على نفسه باباً لا يحتمله"، معتبراً أن الجماعة تحاول تصدير مشكلاتها الداخلية في اليمن إلى السعودية.

وأضاف أن الحوثيين يلجؤون إلى العنف كلما وجدوا أنفسهم في موقف صعب، مشيراً إلى أن الجماعة تصر على فرض المزيد من المعاناة على الشعب اليمني، بدلاً من الانخراط بمسئولية في المسار السياسي.

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