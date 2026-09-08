محامي دان آدم زوجة حسام حسن: اتفقا على الطلاق بشكل نهائي.. وهذه تفاصيل المكالمة بيننا

أكد محمد شمس، محامي دان آدم، زوجة الكابتن حسام حسن، أن موكلته أبلغته هاتفيًا باتفاقها مع المدير الفني لمنتخب مصر على إنهاء الزواج والطلاق بشكل نهائي.

ما أسباب الطلاق ؟

وأوضح شمس أنه في طريقه للقاء الطرفين للوقوف على تفاصيل الأزمة ومعرفة الأسباب التي دفعتهما إلى اتخاذ قرار الاتفاق على إتمام إجراءات الطلاق.

وأشار محامي دان إلى أن الزوجين كانا موجودين خلال الفترة الماضية في الساحل الشمالي، وأنهما في الوقت الحالي في طريق عودتهما إلى منزلهما بمنطقة لوران في الإسكندرية.

هل تنجح محاولات الصلح ؟

وأضاف أن أوراق ووثائق الزواج موجودة بحوزته، مؤكدًا أنه يتولى مهمة الدفاع عن السيدة دان، كما أنه صديق مقرب للأسرة منذ سنوات، لافتًا إلى أن حسام حسن بمثابة شقيق أكبر له.

وأكد شمس أنه سيسعى خلال الفترة المقبلة إلى التدخل للصلح بين الطرفين، ومحاولة إقناعهما بالتراجع عن قرار الطلاق، مستندًا إلى علاقته القوية بهما وما يتمتع به من رصيد لدى الطرفين.