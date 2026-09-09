أفضل باك شمال داخل أفريقيا.. دويدار يتغنّى بأداء «بنتايج» : «كمّل واستمر يا بطل»

أشاد أحمد دويدار، لاعب الزمالك السابق، بأداء محمود بنتايج لاعب القلعة البيضاء بعد تألقه وظهوره المميز خلال مباريات الدوري الممتاز.

وكتب أحمد دويدار عبر حسابه على فيسبوك: "بنتايج أفضل باك شمال داخل أفريقيا كمل واستمر يا بطل".

واستضاف استاد القاهرة الدولي مواجهة الزمالك وأبو قير للأسمدة، والتي نجح خلالها الفريق الأبيض في تحقيق الفوز بهدفين دون رد، ليحصد ثلاث نقاط جديدة في مشواره بالمسابقة.

ورفع الزمالك رصيده بهذا الانتصار إلى 10 نقاط، جمعها من 3 انتصارات وتعادل، ليتصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بشكل مؤقت، في انتظار استكمال منافسات الجولة غدًا الأربعاء.

وجاء اختيار المهدي سليمان رجلًا للمباراة بعد المستوى المميز الذي ظهر به خلال اللقاء، ومساهمته في خروج الزمالك بشباك نظيفة وتحقيق الفوز على أبو قير للأسمدة.