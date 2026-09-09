خلال معرض العلمين .. وزير الطيران يتفقد فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري .. صور

تفقد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة العلمين الجديدة، وذلك على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء 2026.

وتأتى هذه الزيارة في إطار متابعة منظومة التعليم والتدريب والتعرف على الإمكانات العلمية والتكنولوجية التي يضمها الفرع، حيث كان في استقباله الدكتور إسماعيل عبد الغفار ، رئيس الأكاديمية.

وشملت الجولة كلية الذكاء الاصطناعي، حيث اطلع الوزير على أحدث المعامل والتطبيقات التكنولوجية، كما تفقد كلية الهندسة والتكنولوجيا، وتعرّف على برامجها وإمكاناتها التعليمية والبحثية، وما توفره من بيئة علمية تجمع بين الدراسة والتطبيق العملي.

كما تفقد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني المستشفى التعليمي وعيادات طب الأسنان والمستشفى الجامعي، واطلع على التجهيزات والخدمات التي تقدمها هذه المنشآت، وما تضطلع به الأكاديمية من دور تعليمي ومجتمعي في خدمة مدينة العلمين الجديدة.

وخلال الجولة، استعرض الدكتور إسماعيل عبد الغفار إمكانات فرع الأكاديمية، الذي يقام على مساحة 62 فدانًا، وبدأت الدراسة به عام 2019، ويضم أكثر من 4000 طالب وطالبة، من خلال 9 كليات تشمل الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، والذكاء الاصطناعي، والهندسة والتكنولوجيا، والإدارة والتكنولوجيا، والنقل الدولي واللوجستيات، والدراسات العليا في الإدارة.

وأوضح رئيس الأكاديمية أن الفرع شهد تخريج 3 دفعات من عدد من الكليات، فيما تشهد الدفعة الحالية تخريج أول دفعة من كلية الطب البشري.

وخلال الجولة أشاد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني بالمستوى المتميز للإمكانات التي يضمها الفرع، مؤكدًا أن ما تشهده مدينة العلمين الجديدة من طفرة تنموية يعكس رؤية الدولة المصرية في إقامة مدن متكاملة ومستدامة، تجمع بين التعليم والبحث العلمي والرعاية الصحية والخدمات والأنشطة السياحية والاستثمارية، بما يوفر بيئة متكاملة للحياة والعمل والإبداع.

وأكد الحفني أن الاستثمار في التعليم والتكنولوجيا يمثل ركيزة أساسية لإعداد الكوادر الوطنية القادرة على مواكبة احتياجات القطاعات الحيوية، مشيرًا إلى أهمية تنمية المهارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والتقنيات الحديثة، بما يدعم مستقبل صناعة الطيران.

وأشار وزير الطيران المدني إلى أن استضافة مدينة العلمين الجديدة لمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء 2026 تؤكد ما تتمتع به من بنية أساسية وإمكانات تؤهلها لاستضافة الفعاليات الدولية الكبرى، وتعزز مكانتها كإحدى الوجهات الواعدة للسياحة والاستثمار والفعاليات العالمية.

وفي ختام الجولة، أكد الحفني على أهمية استمرار التكامل بين المؤسسات التعليمية وقطاعات الدولة، بما يسهم في دعم خطط التنمية وتأهيل أجيال جديدة من الكوادر القادرة على المشاركة في مسيرة البناء والتطوير.