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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلامي: 4 أيام حاسمة في ملف بيع بيزيرا .. والزمالك له شروط

خوان بيزيرا
خوان بيزيرا
سارة عبد الله

تتواصل تطورات أزمة خوان بيزيرا داخل نادي الزمالك، في ظل الحديث عن إمكانية انتقال اللاعب إلى أهلي دبي الإماراتي، وسط مفاوضات لم تحسم بشكل رسمي حتى الآن.

وقال الإعلامي خالد الغندور، إنه حتى هذه اللحظة لم يتواصل مجلس الزمالك مع خوان بيزيرا أو نادي أهلي دبي الإماراتي وأي تواصل كان مع محامي اللاعب والده بيزيرا.

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: “الصفقة قد تتم خلال 4 أيام والزمالك يشترط تواجد اللاعب في القاهرة ثم حسم الإجراءات”.

وواصل: “الزمالك يرغب في الحصول على 6 ملايين دولار ومليون بونص والصفقة قد تتم مقابل 5 ملايين بجانب مليون بونص”.

الزمالك خالد الغندور خوان بيزيرا

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