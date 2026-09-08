التعليم تعلن نتيجة الدفعة الخامسة للمعلمين صباح غدٍ عبر رابط رسمي

أعلنت الإدارة المركزية لشئون المعلمين عن أنه سيتم إعلان نتيجة الدفعة الخامسة للمعلمين، صباح غد الأربعاء، ويتقدم محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ونادية عبدالله، مستشار الوزير والمشرف على الإدارة المركزية لشئون المعلمين، والدكتورة ريهام الدجوي، مدير عام الإدارة العامة للقيادات التربوية، بخالص التهنئة إلى أعضاء الدفعة الخامسة بمناسبة إعلان نتيجة المرحلة الخامسة، متمنين لهم دوام التوفيق والتميز، ومواصلة مسيرة العطاء والارتقاء بالأداء التربوي، بما يسهم في دعم وتطوير منظومة التعليم المصرية.



وسيتم إعلان النتيجة صباح غد من خلال رابط رسمي سيتم الإعلان عنه عبر الصفحة الخاصة بالمعلمين.