جمال شعبان يشيد بمديرة مدرسة: صالحة أبو الفضل مواطنة تستحق التكريم.. ويطالب بصون كرامة المعلمين

أشاد الدكتور جمال شعبان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بالمديرة صالحة أبو الفضل، واصفًا إياها بأنها «مواطنة صالحة ذات فضل»، مؤكدًا أنها تستحق التكريم على أعلى مستوى.

جمال شعبان يشيد بالمديرة صالحة أبو الفضل

وقال جمال شعبان في منشوره: «المديرة صالحة أبو الفضل، مواطنة صالحة ذات فضل، تستحق التكريم على أعلى مستوى».

ودعا إلى ضرورة الاهتمام بالمنظومة التعليمية، مؤكدًا أهمية ترميم وصيانة المدارس، إلى جانب الحفاظ على كرامة المعلمين وتوفير بيئة مناسبة للعمل داخل المؤسسات التعليمية.

جمال شعبان يشيد بالمديرة صالحة أبو الفضل

جمال شعبان: النصيحة والتقويم دون تشهير

كما وجه الدكتور جمال شعبان رسالة إلى السادة المحافظين، مطالبًا بالاقتداء بمنهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم في تقديم النصيحة والتقويم، بعيدًا عن التشهير أو التصوير.

وأوضح أن التعامل مع الأخطاء ينبغي أن يقوم على النصح والإصلاح والتقويم، وليس التشهير بالأشخاص، مستشهدًا بقول الله تعالى:

«فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك».