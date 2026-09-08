قبل الذهاب للمدرسة.. فوائد كوب الحليب للطفل فى الصباح

في ظل تزايد الاهتمام بالعادات الغذائية الصحية، كشفت دراسات طبية حديثة أن تناول كوب واحد من اللبن يومياً يمكن أن يحدث فارقاً ملحوظاً في صحة الجسم. فاللبن يُعد من أكثر الأطعمة الطبيعية الغنية بالعناصر الضرورية لدعم المناعة وتقوية العظام وتحسين الهضم، ما يجعله خياراً مثالياً لكبار السن والأطفال على حد سواء.

فوائد تناول كوب الحليب لطفلك..

1-دعم صحة القلب

تناول اللبن باعتدال قد يساعد في تنظيم ضغط الدم وتقليل الكوليسترول الضار، خاصة الأنواع قليلة الدسم.

2- تعزيز المناعة

اللبن يحتوي على فيتامينات ومعادن مهمة مثل الزنك وفيتامين B12، والتي تلعب دورا في تقوية الجهاز المناعي.

3- بناء العضلات والشعور بالشبع

البروتين الموجود في اللبن يساعد على بناء العضلات وزيادة الإحساس بالامتلاء، ما يجعله خيارا جيدا أثناء الرجيم.

4- تقوية العظام والأسنان

اللبن غني بالكالسيوم وفيتامين D، ما يساعد على تقوية العظام والأسنان والوقاية من هشاشة العظام، خاصة للنساء والأطفال.

5- تحسين صحة الجهاز الهضمي

يحتوي اللبن على البروبيوتيك (البكتيريا النافعة) التي تساهم في تحسين الهضم وتقليل الانتفاخ والإمساك، وتعزز توازن البكتيريا الجيدة في الأمعاء.