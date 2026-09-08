تفاصيل العرض العالمي لفيلم حوار مع البحر بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي

شهد فيلم حوار مع البحر للمخرج مؤيد عليان عرض عالمي أول ناجح بقسم Spotlight في الدورة الثالثة والثمانين لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي التي تستمر من 2 إلى 12 سبتمبر، وذلك بحضور المخرج، والمنتج رامي عليان وعدد من طاقم التمثيل وهم الممثل الكبير كامل الباشا، وعامر حليحل وبهيرة العباسي.



ويلي هذا عرضه الأول في أمريكا الشمالية ضمن قسم Centerpiece في الدورة الحادية والخمسين لمهرجان تورنتو السينمائي الدولي (10-20 سبتمبر).



تدور أحداث الفيلم في القدس حول كمال، رجل فلسطيني يبلغ من العمر 60 عامًا، يتلقى أمرًا من محكمة إسرائيلية يُلزمه بسداد مبلغ كبير مستحق للتأمين الوطني، يُزعم أن ابنه وائل مدين به. لكن وائل، بحسب ما يعرفه كمال، غرق في البحر الأحمر قبل عقود. وحين يكتشف أن السلطات لا تملك أي سجل رسمي يثبت وفاة ابنه، ينطلق متتبعًا الخيط الوحيد المتبقي أمامه، في رحلة لكشف الحقيقة ومعرفة ما حدث لوائل.



الفيلم من تأليف وإنتاج مؤيد عليان ورامي عليان وإخراج مؤيد عليان، وبطولة كامل الباشا وعامر حليحل وبهيرة العباسي وماريا زريق وربى بلال وهيثم العمري. الفيلم من تصوير لورينزو كاساديو فانوتشي، ومونتاج ماتيو فاسيندا وصوت محمد شالودي وموسيقى فابيان فان إيك.

مؤيد عليان مخرج وكاتب ومنتج سينمائي فلسطيني، حصدت أعماله العديد من الجوائز، وعُرضت في مهرجانات ودور عرض حول العالم. شهد فيلمه الروائي الطويل الأول الحب والسرقة ومشاكل أخرى (2015) عرضه العالمي الأول ضمن قسم بانوراما في مهرجان برلين السينمائي الدولي. أما فيلمه التقارير حول سارة وسليم (2018)، فقد فاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة وجائزة جمهور «هوبرت بالس» في مهرجان روتردام السينمائي الدولي، كما نال أبرز الجوائز في مهرجاني سياتل وديربان، وتولى موزعون طرحه في أكثر من خمسين منطقة حول العالم.