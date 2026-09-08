جنازة مهيبة.. أهالي بني مزار بالمنيا يشيعون جثمان النقيب إيهاب في مسقط رأسه.. صور

وسط حالة من الحزن الشديد والصدمة شيع اهالي مركز بني مزار شمال المنيا ، جثمان النقيب ايهاب البدري والذي لقي مصرعه في حادث سير اثر انقلاب سيارته الملاكي .

وانطلق موكب التشيع من مسجد بني مزار الي مقابر العائلة ، بحضور قيادات امنيه وأصدقاء وزملاء الفقيد الذين حرصوا علي حضور الجنازة لتوديع صديقهم .

فقد تلقي اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، اخطارا من مأمور مركز شرطة بنى مزار، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى اسفر عن مصرع قائدها ضابط شرطة يدعى " ايهاب البدري " 28 عام، يقيم بمركز بنى مزار ، حيث تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفي التخصصي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة، وقررت النيابة بمعاينة موقع الحادث والتحفظ على السيارة.

انتقل على الفور لمحل الواقعة ، اللواء احمد عزت مدير الأمن، ومساعده للشمال وحكمدار المديرية ورئيس مباحث المديرية وعددا من الضباط ، للوقوف على ملابسات الحادث وانهاء الإجراءات القانونية اللازمة للتصريح بالدفن .

ومن جانبها صرحت النيابة العامة بمركز سمالوط، باشراف المحام العام لنيابات شمال المنيا، التصريح بدفن جثمان النقيب ابهاب البدري ضابط شرطة ، بعد استكمال التحقيقات وانتهاء معاينة الجثمان وموقع الحادث.

وكلفت النيابة العامة، الدكتور محمد صلاح مفتش صحة مركز سمالوط، لمناظرة الجثمان، حيث قام بمناظرة الجثمان وكشف فى تقريره أن سبب الوفاة نزيف بالمخ اثر اصطدام الرأس بجسم صلب ولا توجد شبهه جنائية في الوفاة ، وتم تشيع جثمان الفقيد بمسقط رأسه وسط حالة من الحزن والصدمة