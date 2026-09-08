الشيخ خالد الجندي: ملك النار لم يضحك أبدا.. ورد على سؤال بعد 40 ألف سنة

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن ملك النار «مالك» لا يعرف معنى الرحمة كما يفهمها البشر، قائلاً إن وظيفته محددة ولا يملك أي خيار خارج ما أُمر به، مشيرًا إلى أنه لو أتيح الحوار معه وسُئل عن الرحمة فلن يدرك معناها، لأن طبيعته تختلف عن طبيعة الإنسان.

خالد الجندي: الملائكة مخلوقات ذات علم توقيفي لا يتغير، ولكل ملك وظيفة

وأوضح الشيخ خالد الجندي، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى «مالك» في رحلة الإسراء والمعراج، وكان الملك الوحيد الذي لم يبتسم له، مضيفًا أن جبريل أخبره أنه لم يضحك منذ أن خُلقت النار، وهو ما يعكس طبيعته القائمة على الشدة دون أي مظهر من مظاهر اللين.

وأشار الشيخ خالد الجندي إلى ما ورد في القرآن الكريم عن نداء أهل النار: «يا مالك ليقضِ علينا ربك»، لافتًا إلى ما ذكره بعض المفسرين من أنهم ظلوا ينادونه مدة طويلة قُدِّرت بنحو 40 ألف سنة، قبل أن يأتيهم الرد الحاسم: «إنكم ماكثون»، في دلالة على شدة الموقف وطبيعة الملائكة «غلاظ شداد».

وأكد الشيخ خالد الجندي أن الملائكة مخلوقات ذات علم توقيفي لا يتغير، ولكل ملك وظيفة محددة لا يتجاوزها، فهناك من يختص بكتابة الحسنات وآخر بالسيئات، دون تداخل بين المهام، لأن الله خلقهم على هذا النحو.