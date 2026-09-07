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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الشيخ خالد الجندي يفسر قول الله تعالى “إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي”

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
أحمد سعيد

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن صفات الله سبحانه وتعالى تُفهم بما يليق بجلاله، ولا تُقاس على صفات البشر، مشددًا على أن التشابه في الألفاظ لا يعني التشابه في المعاني.

خالد الجندي: صفات الله تُفهم بما يليق بجلاله ولا تُقاس على صفات البشر

وأوضح الشيخ خالد الجندي خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، أن وصف الله بـ«الحيي» لا يتعارض مع قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي﴾، لأن المقصود نفي نوع معين من الحياء، وليس أصل الصفة.

وأشار الشيخ خالد الجندي إلى أن الحياء عند الإنسان هو صفة “قابضة” تمنعه من بعض الأفعال، كالتردد أو الخجل، بينما هذا المعنى لا يليق بالله سبحانه وتعالى، لأنه لا يوجد ما يمنعه أو يرده عن فعل شيء.

وأضاف الشيخ خالد الجندي أن الحياء المنفي في الآية هو الحياء الذي يمنع من البيان أو الفعل، مؤكدًا أن الله سبحانه لا يمنعه شيء من إظهار الحق، ولذلك قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا﴾.

وتابع الشيخ خالد الجندي  أن الحياء كصفة كمال لله هو تنزهه عن كل ما يُلام عليه، وأنه لا يفعل إلا ما هو حق وعدل، بخلاف حياء البشر الذي قد يكون ناتجًا عن ضعف أو خشية.

وأكد الشيخ خالد الجندي أن القاعدة في فهم الصفات الإلهية هي قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾، موضحًا أن كل ما يخطر ببال الإنسان عن صفات الله فالله أعظم من ذلك، مشددًا على أن الأمثلة التي يضربها القرآن بالحشرات—هي من دلائل القدرة والعظمة، لا مما يُستحيا منه.

الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية خالد الجندي

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