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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير يطمئن على تريزيجيه بعد الإصابة: «إن شاء الله تكون بسيطة»

شوبير
شوبير
ميرنا محمود

حرص الإعلامي أحمد شوبير على توجيه رسالة دعم ومساندة إلى محمود حسن تريزيجيه لاعب فريق الرياض ، بعد تعرضه للإصابة.


وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «ألف سلامة على تريزيجيه، إن شاء الله تكون إصابة بسيطة».

وتعادل فريق الرياض مع ضيفه الخليج بدون أهداف، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وشهدت المباراة تعرض الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب فريق الرياض، لإصابة قوية خلال الشوط الأول، ولم يستطع إكمال اللقاء ليشارك بدلا منه زميله حسن العلي في الدقيقة 14.

التعادل منح كل فريق نقطة وحيدة، ليرتفع رصيد الرياض إلى خمس نقاط في المركز الثاني عشر بجدول الدوري السعودي، فيما حصد الخليج نقطته الرابعة ليحتل المركز الثالث عشر.

شوبير فريق الرياض تصريحات شوبير اصابه تريزيجية

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