400 درجة في"سنة تانية" و200 بـ"تالتة" تحسم مصيرك بالبكالوريا|ننشر تفاصيل الامتحانات وشروطها

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في البكالوريا المصرية ، تحتسب درجة كل مادة من مواد الصفين الثاني والثالث الثانوي بكالوريا من (100) درجة.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : تُحتسب للطالب كل المحاولات التي تقدّم لها، وتُرصد كافة درجات محاولاته، وتُحتسب له في كل مادة الدرجة الأعلى في كل المحاولات

ويكون المجموع النهائي للطالب بجمع الدرجات الحاصل عليها بجميع مواد الصفين الاول والثاني بكالوريا (600) درجة موزعة كالتالي :

مجموع مواد 2 بكالوريا "الأساسية المضافة للمجموع" من 400

-اللغة العربية : 100 درجة

-اللغة الأجنبية الأولى : 100 درجة

-التاريخ المصري : 100 درجة

-مادة التخصص : 100 درجة



مجموع مواد 3 بكالوريا "الأساسية المضافة للمجموع" من 200

- مسار الطب وعلوم الحياة : الاحياء من 100 + الكيمياء من 100

-مسار الهندسة وعلوم الحاسب : الرياضيات من 100 + الفيزياء من 100

-مسار الاعمال : الاقتصاد من 100 + الرياضيات من 100

- مسار الاداب والفنون : الجغرافيا من 100 + الاحصاء من 100

امتحانات البكالوريا

يؤدى طلاب الصف الثاني المقيدون بنظام البكالوريا الامتحانات مرتين فى العام الدراسي، تكون الأولى إجباريا فى شهر مايو بدون رسوم (مجاناً)، وتكون الثانية (اختيارية) في شهر يوليو في ذات العام الدراسي على أن يتم سداد رسم أداء الامتحان قدره 200 جنيه للمادة الواحدة، وفى جميع الأحوال يحق للطلاب التقدم للامتحانات لمدة أربعة أعوام دراسية.



وبالنسبة للطلاب المقيدين بالصف الثالث بكالوريا ، يؤدى الطلاب الامتحانات مرتين في ذات عام تقدمهم، بحيث يؤدي الطالب امتحان أول مرة (إجباريا) مجانا في شهر يونيو، وتكون ثانيهما (اختياريا) في شهر أغسطس في ذات العام الدراسي على أن يتم سداد رسم أداء الامتحان مقداره 200 جنيهٍ للمادة الواحدة، كما يحق له، دخول الامتحانات في مواد الصف الثاني على نظام البكالوريا مرة أخرى في ذات العام المقيد به بالصف الثالث الثانوي في دور مايو أو يوليو في ذات العام الدراسي برسم قدره 200 جنيه للمادة الواحدة.

شروط دخول امتحانات البكالوريا

يشترط لدخول الطالب امتحان الصفين (الثاني والثالث) الفرصة الأولى على نظام البكالوريا وامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة إنجازه 60% من الأداءات والتقييمات الأسبوعية والشهرية لكل مادة دراسية، وذلك اعتبارًا من العام الدراسي 2026 / 2027 (على نظام البكالوريا)، أما بالنسبة لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (الصف الثالث الثانوي) فسيكون اعتبارًا من العام الدراسي 2027 / 2028، موزعة كالتالي:

- مشروع 15 درجة

- تقييم أسبوعى 20 درجة

- الأداء المنزلى والحصة 15 درجة

- السلوك والمواظبة 10 درجات

- التقييم الشهرى(1) 20 درجة

- التقييم الشهرى (2) 20 درجة.