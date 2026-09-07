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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بدر عبد العاطي: الأمن القومي العربي لا يقبل التجزئة ومصر تسعى لبناء قوة عربية للردع

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن مصر تعتبر الأمن القومي العربي كلًا لا يقبل التجزئة، مشددًا على أن التطورات الراهنة التي تشهدها المنطقة تتطلب تعزيز العمل العربي المشترك، وبناء رؤية متكاملة قادرة على التعامل مع التحديات والتهديدات المتزايدة.

جاء ذلك خلال كلمة وزير الخارجية أمام اجتماع وزراء الخارجية العرب، حيث استعرض عبد العاطي رؤية مصر تجاه عدد من القضايا والملفات الإقليمية، مؤكدًا أهمية تعزيز دور جامعة الدول العربية وتحويل الإرادة السياسية المشتركة إلى خطوات عملية تساهم في حماية أمن واستقرار الدول العربية.

مصر تدعم جامعة الدول العربية

وأكد بدر عبد العاطي أن مصر ستقدم الدعم الكامل لجامعة الدول العربية في ظل التطورات الراهنة، مشيرًا إلى تقديم كل الدعم لمبادرات الأمين العام للجامعة بهدف تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز قدرة المنظمة العربية على التعامل مع التحديات المختلفة.

وشدد وزير الخارجية على أهمية تطوير آليات العمل العربي المشترك، بما يتناسب مع طبيعة التحديات الأمنية والسياسية التي تواجه المنطقة، مؤكدًا ضرورة وجود رؤية عربية متكاملة للتعامل مع التطورات الراهنة.

إدانة الاعتداءات ورفض المساس بأمن المنطقة

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية على عدد من الدول العربية الشقيقة، مؤكدًا رفض مصر لأي إجراءات من شأنها المساس بأمن المنطقة واستقرارها.

وشدد وزير الخارجية على رفض أي تدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، مؤكدًا أن احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها يمثلان ركيزة أساسية للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي.

القضية الفلسطينية جوهر استقرار المنطقة

وأكد بدر عبد العاطي أن القضية الفلسطينية تمثل جوهر الاستقرار في المنطقة، مشددًا على ضرورة التعامل معها باعتبارها القضية المركزية في المنطقة العربية.

وحذر وزير الخارجية من خطورة المشروعات الاستيطانية الإسرائيلية على وحدة الضفة الغربية المحتلة، مؤكدًا رفض مصر لأي إجراءات أو خطوات من شأنها تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وشدد عبد العاطي على ضرورة الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، ورفض أي محاولات تستهدف تغيير الواقع على الأرض أو فرض وقائع جديدة من شأنها تقويض فرص تحقيق السلام والاستقرار.

أمن البحر الأحمر ومياه النيل

وتطرق وزير الخارجية إلى أهمية أمن البحر الأحمر، مؤكدًا أن الحفاظ على أمنه واستقراره مسؤولية الدول المشاطئة له، بما يتطلب تعزيز التنسيق والتعاون بينها.

كما أكد عبد العاطي رفض مصر لأي إجراءات أحادية الجانب بشأن مياه نهر النيل، مشددًا على أهمية التعامل مع قضايا المياه من خلال التعاون والحوار، وبما يحافظ على الحقوق والمصالح المرتبطة بالنهر.

الأمن العربي قوة فعلية للحماية والردع

وشدد بدر عبد العاطي على أن الأمن العربي يجب أن يتحول إلى قوة فعلية قادرة على الاستجابة والحماية، مؤكدًا أنه لا يمكن لأي دولة عربية أن تصون أمنها بشكل منفرد في ظل طبيعة التحديات التي تواجه المنطقة.

وأشار وزير الخارجية إلى أن جامعة الدول العربية تملك إطارًا تشريعيًا بشأن إنشاء قوة عربية مشتركة، مؤكدًا أن مصر تسعى إلى تحويل الإرادة السياسية المشتركة إلى قوة عربية قادرة على التعامل مع التهديدات والأزمات.

ترتيبات عربية لمواجهة الأزمات

وأكد عبد العاطي أن المرحلة الراهنة تستوجب بناء ترتيبات عربية للردع والتعامل مع الأزمات، بما يعزز قدرة الدول العربية على مواجهة التهديدات التي تستهدف أمنها واستقرارها.

وشدد وزير الخارجية على أن وحدة الموقف العربي وتطوير آليات العمل المشترك باتا ضرورة في ظل التحديات المتزايدة، مؤكدًا أن حماية الأمن القومي العربي تتطلب تحركًا جماعيًا ورؤية مشتركة تتجاوز التعامل المنفرد مع الأزمات.

واختتم بدر عبد العاطي بالتأكيد على أهمية تعزيز التضامن العربي وتطوير مؤسسات العمل العربي المشترك، بما يساهم في بناء منظومة أكثر قدرة على حماية الدول العربية والاستجابة للتطورات والتهديدات التي تواجه المنطقة.

الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج شؤون المصريين بالخارج

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