الأرصاد : استمرار ارتفاع درجات الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

توقعت الدكتورة منار غانم المتنبىء الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، استمرار الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد غدا الثلاثاء، نتيجة تأثر البلاد بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا بالتزامن مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ، وهو ما يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة عن القيم المسجلة.

وقالت غانم ، إنه من المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى غدا معدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام بما يتراوح بين 3 إلى 4 درجات لتسجل 37 درجة مئوية والمحسوسة 39 درجة فيما تسجل بمحافظات جنوب الصعيد خاصة الأقصر وأسوان نحو 41 درجة مئوية والمحسوسة 42 درجة.

ووصفت حالة الطقس غدا بأنه سيكون شديد الحرارة رطبا خلال ساعات النهار ، خاصة وقت الظهيرة ، على أغلب أنحاء البلاد بينما يكون حارا رطبا على السواحل المطلة على البحر المتوسط والتي تعد الأقل في درجات الحرارة..مشيرة إلى أن درجات الحرارة سوف تنخفض خلال ساعات الليل والصباح الباكر إلا أن ارتفاع نسب الرطوبة يستمر لتسود أجواء معتدلة إلى مائلة للحرارة رطبة على أغلب المناطق.

وأشارت إلى وجود نشاط نسبي للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، حيث تتراوح سرعات الرياح ما بين 30 إلى 40 كيلومترا في الساعة خاصة خلال فترات المساء وساعات الليل بما يساعد على تلطيف الأجواء وتقليل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة.

وحذرت غانم المصطافين على شواطئ البحر المتوسط من ارتفاع الأمواج ؛ نتيجة نشاط الرياح ، لتتراوح ما بين 5ر1 متر إلى 5ر2 متر خاصة على شواطئ مطروح والعلمين والإسكندرية وبلطيم وجمصة ودمياط وبورسعيد..مشددة على ضرورة الالتزام الكامل بتعليمات السلامة ومسئولي الإنقاذ والرايات المرفوعة على الشواطئ مع الحرص على التواجد في المناطق القريبة من الشاطئ.

ولفتت إلى وجود فرص ضعيفة جدا لسقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري بنسبة حدوث لا تتجاوز 10% .. كما حذرت من الشبورة المائية التي قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية ؛ مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية خلال ساعات الصباح الباكر.

وناشدت غانم قائدي المركبات والمسافرين بضرورة توخي أقصى درجات الحذر والقيادة بهدوء خاصة مع انخفاض مستوى الرؤية ؛ بسبب الشبورة التي تبدأ في التلاشي تدريجيا مع سطوع أشعة الشمس قرابة الساعة الثامنة صباحا.

وكشفت عن أن درجات الحرارة سوف تبدأ في الانخفاض تدريجيا اعتبارا من يوم /الخميس/ المقبل، لتعود إلى معدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام حيث تتراوح العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 34 إلى 35 درجة مئوية ، ويستمر هذا الانخفاض حتى منتصف الأسبوع المقبل مع تحسن ملحوظ في الأجواء خلال ساعات الليل خلال الأيام المقبلة.

وقالت غانم : "إننا سوف نشهد تحسنا ملحوظا في الأحوال الجوية اعتبارا من منتصف سبتمبر الجاري" .. مشيرة إلى أن الارتفاعات الحالية في درجات الحرارة تعد أمرا طبيعيا خلال هذه الفترة من السنة التي تتزامن مع المرحلة الانتقالية بين فصلي الصيف والخريف، وتشهد عادة تذبذبا في درجات الحرارة بين الارتفاع والانخفاض.

وناشدت المواطنين بضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة خلال فترة الظهيرة ، والحرص على التواجد في أماكن جيدة التهوية مع متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر خاصة للمصطافين وقائدي المركبات