بعد بحيرة أونتاريو.. ترامب يسعى لتغيير اسم نيو مكسيكو إلى نيو أمريكا

أمضى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجزء الأول من عطلة عيد العمال في نشر صور ساخرة على وسائل التواصل الاجتماعي لدعم تغيير اسم ولاية نيو مكسيكو إلى "نيو أمريكا"، في ظل تصاعد حدة المفاوضات التجارية مع المكسيك.

ونشر ترامب يوم الاثنين عدة خرائط للولايات المتحدة تُظهر إعادة تسمية منطقة نيو مكسيكو باسم "نيو أمريكا"، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

وقال الرئيس الأمريكي يوم الأحد إنه تلقى اقتراحات لتغيير اسم الولاية، وأنه أعجب بالفكرة موضحا "سيكون الاسم الجديد أكثر فخامة وجمالاً لسكان هذه الولاية الرائعة. رائع، أنا معجب به للغاية!".

تأتي منشورات ترامب في أعقاب قراره تغيير اسم بحيرة أونتاريو إلى بحيرة أمريكا الشهر الماضي، بعد فشل المفاوضات التجارية مع كندا في التوصل إلى اتفاق لكن الحكومة الفيدرالية الأمريكية لا تملك صلاحية تغيير اسم أي ولاية.

تحكم ولاية نيو مكسيكو حاليًا ميشيل لوجان غريشام، وهي ديمقراطية. تشغل منصبها منذ 1 يناير 2019، وأُعيد انتخابها عام 2022.

وقالت الحاكمة في منشور على موقع X: "اسم نيو مكسيكو ليس محل نقاش، فهو اسمنا منذ ما قبل قيام الولايات المتحدة".