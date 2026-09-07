الفراخ زادت.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 7 سبتمبر 2026

يهتم المواطنون بمتابعة أسعار الفراخ والبيض لأنها جزء أساسي من وجبات المصريين وتؤثر أسعارها على ميزانية الأسر.

ارتفعت أسعار الدواجن في الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الاثنين 7 سبتمبر 2026، وتختلف أسعار الدواجن من منطقة إلى أخرى، بحسب تكاليف النقل وهوامش ربح التجار.



أسعار الدواجن اليوم

تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع ما بين 72 و73 جنيهًا، بينما سجل سعرها للمستهلك في الأسواق والمحال بين 75 و82 جنيهًا للكيلو، مع اختلاف السعر من منطقة لأخرى.



وصل سعر الفراخ الساسو اليوم في المزارع نحو 102 و103 جنيهات، بينما بلغ سعر الكيلو للمستهلك في الأسواق والمحال بين 112 و120 جنيهًا، وفقًا للمنطقة.



وبلغ سعر كيلو الفراخ البلدي في المزارع ما بين 114 و115 جنيهًا، فيما تراوح سعر الكيلو في الأسواق للمستهلك بين 124 و126 جنيهًا.



سعر البانيه اليوم



سجلت أسعار البانيه في الأسواق خلال تعاملات اليوم استقرارا ملحوظاً ووصل سعرها مابين 180 و210 جنيهات للكيلو، بحسب المنطقة ومكان البيع.



أسعار أجزاء الدواجن

الأوراك: بين 85 و90 جنيهًا للكيلو.

الكبد والقوانص: نحو 140 جنيهًا للكيلو.

الأجنحة: بين 50 و60 جنيهًا للكيلو.

أسعار البيض اليوم

البيض الأبيض: 100 جنيه للجملة، و110 جنيهات للمستهلك.

البيض الأحمر: 100 جنيه للجملة، و110 جنيهات للمستهلك.

البيض البلدي: 120 جنيهًا للجملة، و130 جنيهًا للمستهلك.