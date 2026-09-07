قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
18 مليون حقيبة مدرسية استهلاك الطلاب سنويا.. و8 مليارات جنيه حجم المبيعات
أدنى مستوى منذ مايو.. تراجع حاد في حركة الملاحة بمضيق هرمز
ربع دخل الأسرة.. المواطن هيدفع إيجار شهري كام للوحدة في سكن لكل المصريين؟
انتهاء 85% من المرحلة الأولى.. موعد تشغيل القطار الكهربائي السريع وعدد المحطات
تعرف على أعلى سعر دولار اليوم
موجة حر شديدة وارتفاع في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية.. الأرصاد تحذر من طقس غد
تصعيد إسرائيلي في غزة والضفة.. 5 شهداء برصاص مستوطنين وقوات الاحتلال
الزمالك: نحتاج 6 ملايين دولار لإنهاء أزمة القضايا الدولية
أمين صندوق الزمالك: الأهلي من الأندية التي تقدم عقودا غير صحيحة بالقيمة المالية للاعبين
بريطانيا تعترض قاربا يقل 140 مهاجرا في بحر المانش
فليك: برشلونة لا يزال بحاجة إلى مهاجم بمواصفات واضحة
شاب ينهار بالبكاء بعد وفاة والده في روسيا.. ويناشد المسؤولين إعادة جثمانه إلى مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ربع دخل الأسرة.. المواطن هيدفع إيجار شهري كام للوحدة في سكن لكل المصريين؟

اكسترا نيوز
اكسترا نيوز
رنا عبد الرحمن

تستعد وزارة الإسكان لطرح نحو 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار ضمن برنامج «سكن لكل المصريين»، في إطار توفير بدائل سكنية جديدة للمواطنين، خاصة الفئات التي يصعب عليها تحمل تكلفة شراء وحدة سكنية بنظام التمليك.

وخلال مناقشة تفاصيل الطرح في إكسترا نيوز، أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن القيمة الإيجارية للوحدة لن تكون مبلغًا موحدًا لجميع المواطنين، وإنما سيتم تحديدها وفقًا لدخل الأسرة، بحيث تصل قيمة الإيجار إلى نحو 25% من دخل الأسرة.

وأكدت أن ربط القيمة الإيجارية بدخل الأسرة يهدف إلى جعل القسط أو الإيجار الشهري مناسبًا للقدرة المالية للمستفيد، مع مراعاة عدم تحميل الأسرة أعباء تتجاوز إمكاناتها، لافتة إلى أن تفاصيل القيمة النهائية تختلف من حالة إلى أخرى وفقًا لمستوى الدخل والوحدة السكنية.

ويأتي الطرح الجديد ضمن توجه الدولة للتوسع في توفير الوحدات السكنية بنظام الإيجار، إلى جانب نظام التمليك، بما يتيح للمواطنين أكثر من خيار للحصول على المسكن الملائم وفقًا لظروفهم الاجتماعية والاقتصادية.

وتشمل الوحدات المطروحة مناطق ومحافظات مختلفة، مع وضع مجموعة من الضوابط الخاصة بالتقديم والاستحقاق، ومن بينها الحالة الاجتماعية ومستوى الدخل وعدم امتلاك وحدة سكنية تنطبق عليها شروط الاستبعاد.

ومن المنتظر أن تتضمن كراسة الشروط التفاصيل الكاملة الخاصة بالطرح، وعلى رأسها مواقع الوحدات، والمساحات، وقيمة الإيجار في كل منطقة، وشروط الاستفادة، والمستندات المطلوبة، ومواعيد التقديم، إلى جانب آليات سداد القيمة الإيجارية.

ويؤكد صندوق الإسكان الاجتماعي أن نظام الإيجار يستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الإسكان، وتقديم وحدات سكنية بأسعار تتناسب مع دخول المواطنين، مع استمرار الدولة في دعم الفئات المستحقة وتوفير سكن ملائم لها.

اكسترا نيوز ايجار مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقطات من الحادث

مصرع 3 معتمرين مصريين.. تفاصيل الساعات الأخيرة قبل دفن ضحايا حادث المعتمرين في مكة

الطقس

هل انتهى الصيف؟.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض الحرارة وعودة الأجواء الخريفية

الطماطم

الطماطم هتغلى تاني؟.. مفاجأة بشأن سعر الكيلو خلال الأيام المقبلة

الدكتور تامر شوقي

من الإبتدائي للبكالوريا.. تغييرات جديدة يشهدها العام الدراسي 2027 بمختلف الصفوف

حجز شقق الايجار التمليكي2026

جهز ورقك فوراً.. شروط حجز شقق الإيجار التمليكي 2026 والمستندات المطلوبة

موعد اول اجازة رسمية مقبلة

هل توجد إجازة رسمية في سبتمبر؟.. موعد العطلة المقبلة

أسعار الطماطم

هتوصل لـ 40 جنيها.. أسباب ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق | وهذا موعد الانخفاض

الدواجن

من المزرعة للمستهلك.. تراجع كبير في أسعار الفراخ والبيض

ترشيحاتنا

محمد الشناوي

محمد الشناوي يستفسر عن موقفه من المشاركة مع الأهلي قبل معسكر المنتخب

ياسر إبراهيم

الترضية وبند المشاركة.. موقف ياسر إبراهيم ومحمد هاني من التجديد مع الأهلي

الزمالك

كمال درويش: مجلس الزمالك بدأ بشكل مثالي.. وخبرتي تؤهلني لإدارة شركة الكرة

بالصور

أفكار لانش بوكس.. أكلات صحية للأطفال في المدارس

افكار لانش بوكس
افكار لانش بوكس
افكار لانش بوكس

أبرزها «الحافي وعنبر الموت».. أعمال انتهى تصويرها ولم تصل للجمهور

أعمال انتهى تصويرها ولم تصل للجمهور
أعمال انتهى تصويرها ولم تصل للجمهور
أعمال انتهى تصويرها ولم تصل للجمهور

فيديو

تامر هجرس

الفنان تامر هجرس يكشف كواليس زواج ابنته وفلسفته في تربية بناته.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الإعلامي داخل الجهاز الإدارى بالدولة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: بلاغة الهشاشة في قصص شريف عبد المجيد

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من وول ستريت إلى القاهرة.. عدوى مباشرة أم إعادة تسعير للمخاطر؟

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: من التحديات الأُسرية في ظل التحولات الكبرى.. الإلحاد المُوَلَّد بالذكاء الاصطناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عادي

المزيد