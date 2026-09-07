تصعيد إسرائيلي في غزة والضفة.. 5 شهداء برصاص مستوطنين وقوات الاحتلال

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي شن غارتين على مناطق شرق مدينة غزة، بالتزامن مع استمرار الهجمات في مناطق مختلفة من القطاع.

وقالت مصادر في مستشفيات قطاع غزة إن عدد الشهداء ارتفع إلى 5، بينهم طفلان، جراء نيران قوات الاحتلال في غزة ومدينة دير البلح.

وفي الضفة الغربية، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب برصاص مستوطنين مسلحين في قرية حجة، شرقي مدينة قلقيلية، فيما تحدثت مصادر فلسطينية عن إصابة نحو 7 أشخاص إثر إطلاق النار على أحد المنازل في القرية.

وتأتي هذه التطورات وسط استمرار التوتر الميداني في قطاع غزة والضفة الغربية، مع تصاعد العمليات العسكرية والاعتداءات التي تسفر عن سقوط قتلى ومصابين.