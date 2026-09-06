مباحثات مصرية أردنية.. عبد العاطي والصفدي يبحثان مستجدات أوضاع غزة والتصعيد الإقليمي

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج اليوم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، في اجتماع تناول العلاقات الثنائية والتنسيق المستمر بين البلدين بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

بحث الوزيران التحضيرات الجارية لعقد الدورة العادية ١٦٦ لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري غدًا الاثنين في مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة، إضافة إلى التحضيرات لاجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرّك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة. كما بحثا أبرز الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الاجتماعين وسبل تعزيز التنسيق العربي إزاءها.

وأكّد الوزيران عمق وخصوصية العلاقات المصرية الأردنية، والحرص على مواصلة تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات. كما شدّدا على أهمية مواصلة دفع آلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق، والعمل على ترجمة ما تتمتع به الدول الثلاث من إمكانات إلى مشروعات وبرامج تعاون ملموسة، بما يعزز التكامل الاقتصادي ويحقق المصالح المشتركة لشعوب الدول الشقيقة الثلاث.

كما بحث الوزيران القضية الفلسطينية، وجهود استكمال تنفيذ كافة بنود خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتثبيت الاستقرار في غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية وتهيئة الظروف لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها.كما بحثا التطورات الخطيرة في الضفة الغربية المحتلة، وأكّدا الرفض الكامل لسياسات الضم والاستيطان وإرهاب المستوطنين، وشدّدا على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس. في ذات السياق، شدد الوزير عبدالعاطي علي دعم الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

بحث الوزيران أيضا التطورات الإقليمية، وأكّدا ضرورة خفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها. وجدّدا إدانتهما للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المملكة ودول عربية شقيقة، وقد أعرب الوزير عبد العاطي عن التضامن الكامل مع المملكة في مواجهة الاعتداءات التى تمسّ أمن المملكة وسيادتها وسلامة أراضيها.