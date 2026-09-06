قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل انتهاء التحقيق.. رئيس جامعة بدر يستقبل طالبة واقعة حفل التخرج وولي أمرها
إعلام عبري: إسرائيل تنسحب من الخط الأصفر إلى الرمادي بعد تدمير أنفاق علي الطاهر
الطماطم هتغلى تاني؟.. مفاجأة بشأن سعر الكيلو خلال الأيام المقبلة
محمد صلاح يواصل التألق.. طرابزون يضرب جينتشلاربيرليجي بثلاثية في الشوط الأول
خطوات تحويل عداد الكهرباء الكودي إلى قانوني والمستندات المطلوبة| تفاصيل
زيلينسكي : نتمنى الإسراع في وقف الحرب.. واقتراحات أوكرانيا جاهزة
مباحثات مصرية أردنية.. عبد العاطي والصفدي يبحثان مستجدات أوضاع غزة والتصعيد الإقليمي
أرسنال يقلب الطاولة على تشيلسي ويفوز 2-1 في الدوري الإنجليزي
محمد صلاح يسجل رابع أهدافه في الدوري التركي أمام جينتشلاربيرليجي
النبي لم يضرب امرأة قط.. دار الإفتاء تحذر من العنف ضد النساء بجميع صوره
تأجيل محاكمة 11 متهما في قضية داعش الهرم لـ 4 نوفمبر
بعثة بيراميدز تلبي دعوة السفير المصري في كينيا بعد الفوز على جورماهيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مباحثات مصرية أردنية.. عبد العاطي والصفدي يبحثان مستجدات أوضاع غزة والتصعيد الإقليمي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
فرناس حفظي

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج اليوم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، في اجتماع تناول العلاقات الثنائية والتنسيق المستمر بين البلدين بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

بحث الوزيران التحضيرات الجارية لعقد الدورة العادية ١٦٦ لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري غدًا الاثنين في مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة، إضافة إلى التحضيرات لاجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرّك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة. كما بحثا أبرز الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الاجتماعين وسبل تعزيز التنسيق العربي إزاءها.

وأكّد الوزيران عمق وخصوصية العلاقات المصرية الأردنية، والحرص على مواصلة تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات. كما شدّدا على أهمية مواصلة دفع آلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق، والعمل على ترجمة ما تتمتع به الدول الثلاث من إمكانات إلى مشروعات وبرامج تعاون ملموسة، بما يعزز التكامل الاقتصادي ويحقق المصالح المشتركة لشعوب الدول الشقيقة الثلاث.

كما بحث الوزيران القضية الفلسطينية، وجهود استكمال تنفيذ كافة بنود خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتثبيت الاستقرار في غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية وتهيئة الظروف لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها.كما بحثا التطورات الخطيرة في الضفة الغربية المحتلة، وأكّدا الرفض الكامل لسياسات الضم والاستيطان وإرهاب المستوطنين، وشدّدا على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس. في ذات السياق، شدد الوزير عبدالعاطي علي دعم الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

بحث الوزيران أيضا التطورات الإقليمية، وأكّدا ضرورة خفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها. وجدّدا إدانتهما للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المملكة ودول عربية شقيقة، وقد أعرب الوزير عبد العاطي عن التضامن الكامل مع المملكة في مواجهة الاعتداءات التى تمسّ أمن المملكة وسيادتها وسلامة أراضيها.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي أيمن الصفدي مجلس جامعة الدول العربية مدينة القدس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء : رواتب تصل لـ 25 ألف جنيه لمهندسين حديثي التخرج

وزير التربية والتعليم

عقد امتحان لقياس مستوى طلاب المدارس الدولية في “العربي” خلال سبتمبر الجاري

لقطات من الحادث

مصرع 3 معتمرين مصريين.. تفاصيل الساعات الأخيرة قبل دفن ضحايا حادث المعتمرين في مكة

فيفي عبده

10 أيام.. تطورات الحالة الصحية للفنانة فيفي عبده بعد تعرضها لكسر فى القدم| خاص

إمام عاشور

جاهز فنيا وبدنيا.. موقف إمام عاشور من المشاركة مع الأهلي أمام المقاولون

الطبيب الأردني احد ضحايا حادث نويبع

رحل قبل الزفاف بـ12 يومًا.. أحمد أنهى سنوات الغربة وبقيت له 8 ساعات على التخرج فاختطفه حادث نويبع

كريم حسن شحاتة

رد فعل غير متوقع من كريم شحاتة بعد قرار إيقافه من المجلس الأعلى للإعلام

مباراة الأهلي وسموحة

عصام عبدالفتاح لـ صدى البلد: خلال ساعات حسم الجدل حول طرد مدافع الأهلي بلقاء سموحة

ترشيحاتنا

المستشار محمد السعيد الشربيني

تأجيل محاكمة 62 متهما في خلية مدينة نصر الإرهابية لجلسة الغد

جثة

مصرع طفل سقط من الطابق الخامس بأسيوط

المستشار محمد السعيد الشربيني

الحكم على متهمين بالهيكل الإداري للإخوان في الأزبكية.. 5 أكتوبر

بالصور

أبرزها «الحافي وعنبر الموت».. أعمال انتهى تصويرها ولم تصل للجمهور

أعمال انتهى تصويرها ولم تصل للجمهور
أعمال انتهى تصويرها ولم تصل للجمهور
أعمال انتهى تصويرها ولم تصل للجمهور

بفستان جرئ.. زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها | شاهد

زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها
زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها
زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها

علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية

علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية
علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية
علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية

بفستان مكشوف الكتفين وعقد ألماس .. ليلى علوي تظهر بإطلالة هادئة في «موريكس دور 2026»| شاهد

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

فيديو

تامر هجرس

الفنان تامر هجرس يكشف كواليس زواج ابنته وفلسفته في تربية بناته.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: ليالي الجنوب الحزينة

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: واحة الدعم الوجداني ومحضن التكامل الإنساني

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: التاريخ الضريبي بين الطرافة والدهشة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إلا قناة السويس

أميرة سيد يونس

أميرة يونس تكتب: شماعة السحر

المزيد