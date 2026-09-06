عصام عبدالفتاح لـ صدى البلد: خلال ساعات حسم الجدل حول طرد مدافع الأهلي بلقاء سموحة

كشف عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة موعد حسم الجدل حول الحالات التحكيمية التي شهدتها الجولة الثالثة فى الدوري الممتاز خاصة الإحتكاك بين عمرو الجزار مدافع النادي الأهلي وفادي فريد نجم فريق سموحة.

وكانت اللعبة قد أثارت نقاشًا واسعًا خلال المباراة بعدما طالب لاعبو سموحة باحتساب خطأ ضد مدافع الأهلي وسط تساؤلات حول مدى أحقية الجزار في الاستمرار داخل الملعب وما إذا كانت طريقة تدخله مع مهاجم سموحة تستوجب احتساب مخالفة أو حتى إشهار البطاقة الحمراء.

وتغلب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة المغربي الحسين عموتة على نظيره فريق سموحة بهدف دون رد أحرزه ياسر إبراهيم فى المباراة التى جمعت بينهما فى إطار الجولة الثالثة بالدورى الممتاز.

قال عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد: خلال ساعات سيتم الكشف عن التحليل الفني للحالات التى أثارت الجدل فى الجولة الثالثة بالدوري الممتاز.

وعن الجدل الدائر حول اللعبة المشتركة بين عمرو الجزار مدافع النادي الأهلي وفادى فريد نجم سموحة قال عصام عبدالفتاح: سيتم حسمها خلال تحليل الحكام والإعلان عنها عبر الموقع الرسمي لاتحاد الكرة فى الفقرة التحليلة للحالات الجدلية لمباريات الدورى الممتاز.

يذكر أن مصدر داخل لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة أكد أن اللجنة اتفقت خلال اجتماعها بالحكام فى الساعات الماضية مع قرار أمين عمر بعدم احتساب مخالفة على عمرو الجزار في مباراة سموحة استنادا إلى عدم وجود مخالفة تستوجب الطرد المباشر