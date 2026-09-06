قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواعيد مباريات اليوم الأحد 6-9-2026 .. والقنوات الناقلة
عبادة لا تحتاج طهارة ولا استقبال القبلة.. داوم عليها حتى يطمئن قلبك
لا خوف من تسونامي .. مطار جاكرتا يلغي مئات الرحلات الجوية بسبب رماد بركان «كراكاتوا»
«ماحدش يزعل مني» .. الصقر يعلق على انتقال صلاح إلى طرابزون
عمرو سعد يحصد جائزة أفضل ممثل مصري في «موريكس دور 2026» عن مسلسل «إفراج»
أمر مُحزن .. ترامب يُهاجم إسبانيا بسبب الهجرة: «لا تملك أي سيطرة على حدودها»
ليبيا تدعّم تونس في رئاسة الدورة الـ 166 لمجلس الجامعة العربية .. صور
في ذكراها.. قصة حب رجاء الجداوي وحارس مرمى شهير وعلاقتها بتحية كاريوكا
لميس الحديدي عن توجيهات الرئيس بتخضير القاهرة : نتمنى أن يتم حصر المناطق والمساحات بجدول زمني وأن تتم الاستعانة بأهل الخبرة لأنهم وحدهم يملكون المعرفة
بسبب العباية | فتاة تزعم منع والدتها من دخول مطعم شهير بالزمالك .. انقسام بين الرفض والتأييد
لإنقاذ حياتي .. مُعلّم المنوفية يروي ملحمة شفائه: الأهالي جمعوا لي 15 مليون جنيه في 7 أسابيع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بسبب العباية | فتاة تزعم منع والدتها من دخول مطعم شهير بالزمالك .. انقسام بين الرفض والتأييد

فتاة تزعم منع والدتها من دخول مطعم شهير بالزمالك
فتاة تزعم منع والدتها من دخول مطعم شهير بالزمالك
علا محمد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفتاة تزعم فيه منع والدتها من دخول مطعم شهير بمنطقة الزمالك في القاهرة بسبب ارتدائها العباية، حيث أبلغتها الإدارة بأن الزي يشوه صورة المكان، وأثار مقطع الفيديو الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع مقطع الفيديو وأثار حالة من الجدل الواسع بين المتابعين الذين انقسموا بين من طالب بمقاطعة المطعم معتبرًا التصرف تمييزاً، ومن رأى أن للمنشآت الخاصة قواعد لباس محددة.

نشرت الفتاة فيديو توثق فيه موقف منع والدتها من الدخول وقالت الفتاة إن العاملين أبلغوها أن ارتداء العباية لا يتناسب مع مظهر المطعم.

كما عبّرت الفتاة عن غضبها الشديد، مؤكدة أنها لن تكرر زيارة المكان مرة أخرى.

وانتقد كثير من المتابعين التصرّف واعتبروه إهانة غير مقبولة للأم وللزي التقليدي المتعارف عليه في المجتمع المصري والعربي.

وأشار بعض المُعلقين إلى أن بعض الأماكن في الزمالك تقدّم مشروبات كحولية ولها طبيعة خاصة، موضحين أن مثل هذه الأماكن قد تثير جدلاً حول توافق ارتيادها مع بعض الأزياء المحافظة.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو فتاة تزعم فيه منع والدتها مطعم شهير بمنطقة الزمالك مواقع التواصل الاجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. رابط الاستعلام برقم الجلوس

ساره خليفة في القفص

الطريق إلى عشماوي.. ماذا تبقى في رحلة سارة خليفة للافلات من حبلة المشنقة؟

سارة خليفة

من السيارات الفارهة لـ حبل المشنقة.. تفاصيل حكم الإعدام على سارة خليفة

تنسيق المرحلة الثالثة

تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. موعد تسجيل رغبات طلاب الدور الثاني وخطوات التقديم

حالة الطقس

الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا وتحذر من تأثيرات ظاهرة النينيو في هذا الموعد

الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم.. 3 حالات تنهي العلاقة الإيجارية قبل انتهاء المدة.. اعرفها

ماهر غريب

«إحنا موعودين» .. ماهر غريب يكشف كواليس جديدة في موقف بيزيرا مع الزمالك

الفيلم الإسرائيلي همزاح

اعتراف عبري موثق.. فيلم هَمِزّاح يكشف انتصار مصر في حرب أكتوبر وأسر 37 جنديا إسرائيليا

ترشيحاتنا

محافظ الغربية

محافظ الغربية يفتتح معرض «أهلاً مدارس» بالسنطة بتخفيضات تصل إلى 35%

افتتاح بازار القاهرة

بمشاركة أكثر من100 عارض وتخفيضات تصل إلى 50% .."بازار القاهرة" يوفر السلع ومستلزمات المدارس بأسعار مناسبة في الحي العاشر

محافظ الغربية

استعدادا للعام الدراسى الجديد..محافظ الغربية يوزع شنط على الاسر الاولى بالرعاية ومحافظ المنيا يفتتح معرض أهلا مدارس

بالصور

تويوتا سيليكا تعود من جديد.. كوبيه رياضية بدفع كلي ومحرك هجين

تويوتا سيليكا
تويوتا سيليكا
تويوتا سيليكا

شكلها مختلف.. ريا أبي راشد تبهر متابعيها

ريا أبي راشد
ريا أبي راشد
ريا أبي راشد

مدى الحياة.. شاومي تطلق حماية خاصة ضد حرائق بطارية "Dragon Armor"

شاومي
شاومي
شاومي

لوك لافت.. مي عمر تخطف الأنظار بظهورها

مي عمر
مي عمر
مي عمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إلا قناة السويس

أميرة سيد يونس

أميرة يونس تكتب: شماعة السحر

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

المزيد