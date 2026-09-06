بسبب العباية | فتاة تزعم منع والدتها من دخول مطعم شهير بالزمالك .. انقسام بين الرفض والتأييد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفتاة تزعم فيه منع والدتها من دخول مطعم شهير بمنطقة الزمالك في القاهرة بسبب ارتدائها العباية، حيث أبلغتها الإدارة بأن الزي يشوه صورة المكان، وأثار مقطع الفيديو الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع مقطع الفيديو وأثار حالة من الجدل الواسع بين المتابعين الذين انقسموا بين من طالب بمقاطعة المطعم معتبرًا التصرف تمييزاً، ومن رأى أن للمنشآت الخاصة قواعد لباس محددة.

نشرت الفتاة فيديو توثق فيه موقف منع والدتها من الدخول وقالت الفتاة إن العاملين أبلغوها أن ارتداء العباية لا يتناسب مع مظهر المطعم.

كما عبّرت الفتاة عن غضبها الشديد، مؤكدة أنها لن تكرر زيارة المكان مرة أخرى.

وانتقد كثير من المتابعين التصرّف واعتبروه إهانة غير مقبولة للأم وللزي التقليدي المتعارف عليه في المجتمع المصري والعربي.

وأشار بعض المُعلقين إلى أن بعض الأماكن في الزمالك تقدّم مشروبات كحولية ولها طبيعة خاصة، موضحين أن مثل هذه الأماكن قد تثير جدلاً حول توافق ارتيادها مع بعض الأزياء المحافظة.