قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواعيد مباريات اليوم الأحد 6-9-2026 .. والقنوات الناقلة
عبادة لا تحتاج طهارة ولا استقبال القبلة.. داوم عليها حتى يطمئن قلبك
لا خوف من تسونامي .. مطار جاكرتا يلغي مئات الرحلات الجوية بسبب رماد بركان «كراكاتوا»
«ماحدش يزعل مني» .. الصقر يعلق على انتقال صلاح إلى طرابزون
عمرو سعد يحصد جائزة أفضل ممثل مصري في «موريكس دور 2026» عن مسلسل «إفراج»
أمر مُحزن .. ترامب يُهاجم إسبانيا بسبب الهجرة: «لا تملك أي سيطرة على حدودها»
ليبيا تدعّم تونس في رئاسة الدورة الـ 166 لمجلس الجامعة العربية .. صور
في ذكراها.. قصة حب رجاء الجداوي وحارس مرمى شهير وعلاقتها بتحية كاريوكا
لميس الحديدي عن توجيهات الرئيس بتخضير القاهرة : نتمنى أن يتم حصر المناطق والمساحات بجدول زمني وأن تتم الاستعانة بأهل الخبرة لأنهم وحدهم يملكون المعرفة
بسبب العباية | فتاة تزعم منع والدتها من دخول مطعم شهير بالزمالك .. انقسام بين الرفض والتأييد
لإنقاذ حياتي .. مُعلّم المنوفية يروي ملحمة شفائه: الأهالي جمعوا لي 15 مليون جنيه في 7 أسابيع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لميس الحديدي عن توجيهات الرئيس بتخضير القاهرة : نتمنى أن يتم حصر المناطق والمساحات بجدول زمني وأن تتم الاستعانة بأهل الخبرة لأنهم وحدهم يملكون المعرفة

لميس الحديدي
لميس الحديدي
رحمة سمير

أشادت الإعلامية لميس الحديدي بالاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي مع محافظ القاهرة، حيث أكد الرئيس السيسي ضرورة استمرار جهات الدولة المعنية في جهودها نحو إعادة إحياء مختلف المعالم التاريخية والتراثية بالقاهرة، وتطوير المناطق المحيطة بها سعيًا لاجتذاب المزيد من السائحين، وضرورة تبني مشروع لـ«تخضير القاهرة» يستهدف تحويل أي مساحة يتم إخلاؤها إلى مسطحات خضراء، ليصبح قلب القاهرة مزارًا مفتوحًا للسياحة.


معلقة: «قلبي بينشرح لأن الاهتمام بالأثر والتاريخ والهوية هو اهتمام بمصر الحقيقي»، وشددت على ضرورة تبني «تخضير القاهرة».
واصلت الحديدي، خلال برنامجها «الصورة» المذاع على شاشة «النهار»: «الرئيس وجه بتحويل أي مساحة يتم إخلاؤها لمساحة خضراء، وهو كلام واضح وتوجيه صريح من الرئيس، ويعكس أمورًا هامة لا قولان بها».
واصلت: «هذا معناه أن صوت الناس وصل، صوت الناس المنزعجة من قطع الأشجار في جامعة الدول العربية ومدينة نصر والإسكندرية وغيرها، والرئيس يؤكد أن ملف الأشجار والمساحات الخضراء يجب أن يكون في قلب التطوير وليس معاكسا له، ليس فقط كعنصر تجميلي لكن كرئة في المدينة التي نعيش فيها.
واصلت : " نبني مدنًا جديدة في كافة ربوع مصر، سواء في العلمين أو العاصمة الجديدة والمنصورة الجديدة، جزء مهم من تكوينها  هي المساحات الخضراء».
تساءلت: «لماذا نشوه ما هو موجود بالفعل؟ لماذا نقتلع الحياة لتوسعة طريق؟ لا يوجد أحد، كائنًا من كان، ضد التطوير، بالعكس، الطرق والمحاور الجديدة غيرت حياتنا إلى الأفضل، أصبحنا ننتقل من أكتوبر للعاصمة الإدارية والسويس في زمن قصير،والتجمع  حياتنا بقت أسهل عندما سهلت انتقالاتنا».
أردفت: «القاهرة لم تعد المدينة المزدحمة التي كانت  تخنقنا  الازدحام المروري تغير والمحاور عظيمة، لكن على الجانب الآخر لابد أن نعيش ونحافظ على رئة مصر والنفس الذي نتنفسه.
مشددة على ضرورة وأهمية  التطويروأنه  لا يجب أن يتناقض مع الحفاظ على البيئة وهوية المكان  قائلة : " عندما رفضنا هدم المقابر التراثية كان دفاعًا عن هوية هذا البلد وتاريخه ونفسه وناسه وحكايته، واليوم الناس رفضت قطع الأشجار وهي جريمة، خاصة تلك التي عمرها عشرات السنين. فإننا هنا ندافع عن الحياة والناس وصحة المواطنين والمناخ، ورئة المدينة
أكملت : "  لازم الناس تشم هوا وهي ماشية وترى مساحات خضراء وتشم هواء وسط تغير مناخي مستمر، لأن البديل في التشجير وزراعة المليون شجرة سوف نضطر ندفع ملايين الملايين ونستخدم مياه، وإحنا مش عندنا مياه كفاية، فضلًا أننا سوف ننتظر عشرات السنوات حتى نصل لتلك المساحات الخضراء كما كانت."
ولفتت إلى أن مصر استضافت قمة المناخ ومؤتمرات عن التصحر، ولدينا رئيس مصري لليونسكو، واليوم وزير البيئة تتحدث عن مكافحة السحابة السوداء».مضيفة: «بينما يتم كل ذلك، نشعر أن ما يحدث الآن من قطع الشجر يتناقض مع ماسبق  مع عمليات الهدم وقطع الأشجار، ليس فقط بما حدث في جامعة الدول، لكن في مناطق أخرى ».
أردفت : «الناس مرتبطة بالشجر، والمصريين مرتبطين بالشجر والحجر والمبني. إحنا مش عاوزين مباني وصحرا، عاوزين حياة، وإحنا بنبني مصر جديدة ومدن جديدة لازم يكون فيها حياة. مصر التي عرفناها بجمالها وأصالتها وعراقتها، ده اللي عاوزينه. ما حدث لايجب  أن يتكرر.. عاوزين مساحه خضراء  وليس محلات وأكشاك. التشجير والتخضير توجيه واضح من الرئيس"
إختتمت : "  نتمنى أن يتم التشجير بدقة وبجدول زمني محدد، وخبراء يحددون نوع الشجر. مش عاوزين شتلات ونقعد نسقيها سنوات ونقعد جنبها تمنى أن نلجأ لأهل العلم والخبرة، هم من يملكون المعرفة».

لميس الحديدي الرئيس السيسي القاهرة محافظ القاهرة المعالم التاريخية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. رابط الاستعلام برقم الجلوس

ساره خليفة في القفص

الطريق إلى عشماوي.. ماذا تبقى في رحلة سارة خليفة للافلات من حبلة المشنقة؟

سارة خليفة

من السيارات الفارهة لـ حبل المشنقة.. تفاصيل حكم الإعدام على سارة خليفة

تنسيق المرحلة الثالثة

تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. موعد تسجيل رغبات طلاب الدور الثاني وخطوات التقديم

حالة الطقس

الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا وتحذر من تأثيرات ظاهرة النينيو في هذا الموعد

الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم.. 3 حالات تنهي العلاقة الإيجارية قبل انتهاء المدة.. اعرفها

ماهر غريب

«إحنا موعودين» .. ماهر غريب يكشف كواليس جديدة في موقف بيزيرا مع الزمالك

الفيلم الإسرائيلي همزاح

اعتراف عبري موثق.. فيلم هَمِزّاح يكشف انتصار مصر في حرب أكتوبر وأسر 37 جنديا إسرائيليا

بالصور

تويوتا سيليكا تعود من جديد.. كوبيه رياضية بدفع كلي ومحرك هجين

تويوتا سيليكا
تويوتا سيليكا
تويوتا سيليكا

شكلها مختلف.. ريا أبي راشد تبهر متابعيها

ريا أبي راشد
ريا أبي راشد
ريا أبي راشد

مدى الحياة.. شاومي تطلق حماية خاصة ضد حرائق بطارية "Dragon Armor"

شاومي
شاومي
شاومي

لوك لافت.. مي عمر تخطف الأنظار بظهورها

مي عمر
مي عمر
مي عمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إلا قناة السويس

أميرة سيد يونس

أميرة يونس تكتب: شماعة السحر

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

المزيد