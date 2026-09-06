قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لإنقاذ حياتي .. مُعلّم المنوفية يروي ملحمة شفائه: الأهالي جمعوا لي 15 مليون جنيه في 7 أسابيع
ضربات موجعة للحوثيين.. تدمير قدراتهم في معسكر اللبنات وانفجارات في تعز اليمنية
بين بر الوالدين والبحث عن «التريند» .. لقطة لعروس تقبّل قدم والدتها تُثير جدلاً واسعاً
من حقول سوهاج إلى الأمن الغذائي.. «الزراعة» تدعم التوسع في المحاصيل الزيتية
بدون تغيير .. سعر أكبر عيار ذهب في الصاغة الآن
إذا نزلت بك مصيبة .. ردّد 13 كلمة بيقين يعوض الله عليك
الحرس الثوري يستهدف حاملة طائرات ومُدمرة أمريكيتين بصواريخ باليستية
بعد تعرّضه لأزمة قلبية.. أشرف نصار يكشف تطورات الحالة الصحية لـ أيمن الرمادي المدير الفني للأهلي
هل يمثل طائر المينا الهندي خطورة على الإنسان؟ .. مسئول بوزارة البيئة يجيب
إعلامي يكشف شرط الأهلي لتجديد عقد أشرف بن شرقي
رئيس كونيا سبور يوجّه رسالة للجماهير بعد سلسلة الهزائم قبل مواجهة طرابزون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ضربات موجعة للحوثيين.. تدمير قدراتهم في معسكر اللبنات وانفجارات في تعز اليمنية

الجيش اليمني
الجيش اليمني
محمد على

أفاد التلفزيون الرسمي اليمني، نقلًا عن متحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، بنجاح القوات في تكبيد ميليشيا الحوثي خسائر كبيرة، خلال غارة استهدفت مواقع تابعة لها.

وقال المتحدث إن القوات اليمنية تمكنت من تدمير قدرات الحوثيين في معسكر اللبنات بمحافظة الجوف، خلال العمليات العسكرية الأخيرة.

وفي السياق ذاته، أفادت مصادر يمنية بأن مستشفيات محافظة الحديدة استقبلت عشرات الجثث والمصابين من عناصر ميليشيا الحوثي، على خلفية المعارك والضربات التي تشهدها المنطقة.

من ناحية أخرى، سُمع دوي قصف عنيف وانفجارات كبيرة في محافظة تعز، وسط تصاعد حدة المواجهات والعمليات العسكرية في عدد من الجبهات اليمنية.

وكانت قناة العربية قد أفادت في وقت سابق بسقوط قتلى وجرحى من المدنيين جراء قصف حوثي استهدف طريق هيجة العبد الرابط بين محافظتي تعز وعدن.

ويأتي التصعيد الأخير بعدما أعلنت القوات المسلحة اليمنية، أمس، بدء هجوم معاكس في جبهة جنوب الجراحي بمحافظة الحديدة، في إطار العمليات العسكرية المتواصلة ضد ميليشيا الحوثي.

وتشهد عدة مناطق يمنية خلال الفترة الأخيرة تصعيدًا ميدانيًا، مع استمرار المواجهات وتبادل القصف بين القوات الحكومية والحوثيين، وسط تداعيات إنسانية متزايدة على السكان المدنيين.

التلفزيون الرسمي اليمني متحدث باسم القوات المسلحة اليمنية الحوثيين تعز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. رابط الاستعلام برقم الجلوس

سعر الذهب

800 جنيه.. خسائر كبيرة تضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

ساره خليفة في القفص

الطريق إلى عشماوي.. ماذا تبقى في رحلة سارة خليفة للافلات من حبلة المشنقة؟

سارة خليفة

في قضية تصنيع المخدرات الكبرى.. إعدام سارة خليفة و12 والمؤبد لـ 9 آخرين بالتجمع

سارة خليفة

من السيارات الفارهة لـ حبل المشنقة.. تفاصيل حكم الإعدام على سارة خليفة

تنسيق المرحلة الثالثة

تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. موعد تسجيل رغبات طلاب الدور الثاني وخطوات التقديم

حالة الطقس

الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا وتحذر من تأثيرات ظاهرة النينيو في هذا الموعد

الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم.. 3 حالات تنهي العلاقة الإيجارية قبل انتهاء المدة.. اعرفها

ترشيحاتنا

تطهير الجسم

بتطلع الميكروبات والبكتيريا من الجسم.. عشبة رخيصة تمتلك فوائد مذهلة

البروتين

اعرف كمية البروتين اليومية المناسبة لمختلف الأعمار

الصلع

احترس| أدوية شهيرة تسبب الصلع عند الرجال.. دراسة تكشف التفاصيل

بالصور

مدى الحياة.. شاومي تطلق حماية خاصة ضد حرائق بطارية "Dragon Armor"

شاومي
شاومي
شاومي

لوك لافت.. مي عمر تخطف الأنظار بظهورها

مي عمر
مي عمر
مي عمر

أول هاتشباك.. دودج GLH موديل ‎2028‎‏ ‏تتحدى الكروس أوفر

دودج GLH موديل ‎2028‎‏
دودج GLH موديل ‎2028‎‏
دودج GLH موديل ‎2028‎‏

تسلا تحت المجهر.. أمريكا تفتح تحقيق في سلامة "سايبركاب" بسبب إجراءات الاعتماد

سايبركاب
سايبركاب
سايبركاب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إلا قناة السويس

أميرة سيد يونس

أميرة يونس تكتب: شماعة السحر

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

المزيد