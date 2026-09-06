ضربات موجعة للحوثيين.. تدمير قدراتهم في معسكر اللبنات وانفجارات في تعز اليمنية

أفاد التلفزيون الرسمي اليمني، نقلًا عن متحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، بنجاح القوات في تكبيد ميليشيا الحوثي خسائر كبيرة، خلال غارة استهدفت مواقع تابعة لها.

وقال المتحدث إن القوات اليمنية تمكنت من تدمير قدرات الحوثيين في معسكر اللبنات بمحافظة الجوف، خلال العمليات العسكرية الأخيرة.

وفي السياق ذاته، أفادت مصادر يمنية بأن مستشفيات محافظة الحديدة استقبلت عشرات الجثث والمصابين من عناصر ميليشيا الحوثي، على خلفية المعارك والضربات التي تشهدها المنطقة.

من ناحية أخرى، سُمع دوي قصف عنيف وانفجارات كبيرة في محافظة تعز، وسط تصاعد حدة المواجهات والعمليات العسكرية في عدد من الجبهات اليمنية.

وكانت قناة العربية قد أفادت في وقت سابق بسقوط قتلى وجرحى من المدنيين جراء قصف حوثي استهدف طريق هيجة العبد الرابط بين محافظتي تعز وعدن.

ويأتي التصعيد الأخير بعدما أعلنت القوات المسلحة اليمنية، أمس، بدء هجوم معاكس في جبهة جنوب الجراحي بمحافظة الحديدة، في إطار العمليات العسكرية المتواصلة ضد ميليشيا الحوثي.

وتشهد عدة مناطق يمنية خلال الفترة الأخيرة تصعيدًا ميدانيًا، مع استمرار المواجهات وتبادل القصف بين القوات الحكومية والحوثيين، وسط تداعيات إنسانية متزايدة على السكان المدنيين.