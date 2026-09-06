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بوتين يشكر ترامب.. تفاصيل اجتماع الـ3 ساعات بين كوشنر وويتكوف
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بوتين يشكر ترامب.. تفاصيل اجتماع الـ3 ساعات بين كوشنر وويتكوف

بوتين وويتكوف وكوشنر
بوتين وويتكوف وكوشنر
محمد على

قال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لشؤون السياسة الخارجية، للصحافة إن جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وستيف ويتكوف، المبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط، وعدا بنقل تقييمات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الصراع في أوكرانيا خلال اجتماعاتهما في كييف.

وصرح أوشاكوف قائلاً: "فيما يتعلق بالمناقشات التي جرت، قدم الجانب الروسي تقييمات واضحة وشاملة للوضع الذي كان يجري خلال العملية العسكرية الخاصة. وعلى وجه الخصوص، أشار إلى النجاحات الحقيقية التي حققها الجيش الروسي في التقدم في منطقة القتال".

وفي الوقت نفسه، أفادت وكالة أنباء ريا نوفوستي أن ويتكوف وكوشنر قد غادرا بالفعل إلى كييف من مطار فنوكوفو في موسكو.

كما ذكر  أوشاكوف، إن الاجتماع مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر كان "مهمًا وصريحًا للغاية وسريًا" وأنه كان مفيدًا لكلا الجانبين.

قال أوشاكوف إن ويتكوف وكوشنر "أجريا استعدادات جادة" للزيارة إلى موسكو، حيث ناقشا الجهود المبذولة لحل الحرب في أوكرانيا.

أضاف أن الرئيس الروسي  بوتين أكد التزامه بمواصلة العمل مع إدارة ترامب للتوصل إلى حل دبلوماسي.

ونقلت وكالة ريا نوفوستي الروسية عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوله: "أطيب تمنياتي وامتناني" للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماع مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في موسكو. واستمر الاجتماع نحو ثلاث ساعات.

كما وعد بوتين بأنه سيبذل قصارى جهده لضمان أمن أي مفاوضات سلام وحماية الدبلوماسيين المشاركين فيها. 

وأضاف أن روسيا "مرتاحة" للعمل مع ويتكوف وكوشنر.

يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كوشنر وسريًا

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