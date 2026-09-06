لأول مرة .. عمر كمال عبد الواحد يحكي خلافه مع «عموتة» وسبب رحيله عن الأهلي

كشف عمر كمال عبد الواحد، لاعب النادي الأهلي السابق عن كواليس مشادته مع الحسين عموتة مدرب الأهلي بسبب ألوان القميص الخاص بالتدريب، مؤكدًا أن رد الفعل الذي تعرض له كان مفاجئًا بالنسبة له، وأن الواقعة جعلته يكتشف بعض الأمور التي لم يكن يتخيلها.

وقال عمر كمال في تصريحات عبر برنامج "الكابتن"، مع الصقر أحمد حسن، المذاع على قناة dmc: "أنا خلصت إعارتي من سيراميكا ووصلت رسالة على الجروب إن كل اللاعبين هترجع في يوم محدد".

وتابع: "رجعت واتقالنا إن الحسين عموتة عايز 30 لاعيب يشوفهم في الملعب، وهيستقر على مين يكمل ومين لا، واتمرنت أول أسبوع وثاني أسبوع حصل موقف اثبت لي حاجات لم أكن أتخيلها".

وأكمل: "اتمرنت وكان فيه تقسيمة كانت فيها 3 فرق، الكابتن هشام المدرب العام قالي هتلبس قميص "موف"، وحسين عموتة قاله فيه فريق أخضر ناقص، فقالوا الثلاث فرق من جديد، واسمي اتقال في الفرقة اللي مش معايا، يعني لبست قميص مش مع فريقي، فأخبرت الكابتن أن الكابتن هشام قالي هتلبس "موف" فبيراجع قالي إنت مش لابس أخضر ليه، ولقيت رد فعل مش طبيعي بطريقة مش متخيلها في حياتي".

وأضاف: "الحسين عموتة قالي أنت مش دريان بنفسك أنت مش عارف حاجة ولا فاهم حاجة، قولتله يا كابتن .. قاطع كلامي وقالي "هششش أسكت أسكت" أنت مش عارف حاجة".

واختتم عمر كمال حديثه قائلا: "أنا مش بعرف أتطاول وقولت له متتكلمش معايا كده وأديته ضهري ومشيت والمدرب العام مشي ورايا وطول التمرين مش شايف والكابتن هشام اتأسف وفضل يومين يقولي متزعلش حقك عليا، والموضوع عدى وانتهى".