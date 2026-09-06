تفاصيل طقس اليوم الأحد ودرجات الحرارة في مصر والعواصم العربية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الأحد، حار رطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد الحرارة على جنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية

وبشأن الظواهر الجوية، توقع الخبراء أن يصاحب طقس اليوم شبورة مائية صباحاً قد تكون كثيفة أحياناً علي بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، ونشاط للرياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الغربية وجنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط، فقد توقع الخبراء أن تكون معتدلة وتشهد ارتفاعًا في الأمواج من 1.5 إلى 2.25 متر ويكون اتجاه الرياح شمالي غربي.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 2 إلى 3 أمتار واتجاه الرياح شمالي غربي، وبالنسبة لحالة خليج السويس تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار واتجاه الرياح شمالي غربي.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 34 24

العاصمة الجديدة 34 23

6 اكتوبر 35 22

بنهــــا 34 23

دمنهور 33 23

وادى النطرون 34 23

كفر الشيخ 32 24

بلطيم 32 24

المنصورة 33 23

الزقازيق 34 24

شبين الكوم 33 23

طنطا 33 23

دمياط 32 25

بورسعيد 32 26

الإسماعيلية 36 24

السويس 35 24

العريش 32 22

رفح 31 22

رأس سدر 35 24

نخل 33 19

كاترين 29 17

الطور 34 26

طابا 33 22

شرم الشيخ 37 28

الغردقة 37 28

الإسكندرية 31 24

العلمين الجديدة 30 23

مطروح 30 23

السلوم 32 22

سيوة 35 22

رأس غارب 36 27

سفاجا 37 26

مرسى علم 37 27

شلاتين 37 27

حلايب 34 28

أبو رماد 36 27

مرسى حميرة 36 28

أبرق 35 27

جبل علبة 35 27

رأس حدربة 34 28

الفيوم 35 23

بني سويف 35 22

المنيا 36 22

أسيوط 36 23

سوهاج 37 24

قنا 40 25

الأقصر 40 25

أسوان 41 27

الوادى الجديد 39 24

أبوسمبل 40 26

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية:

العظمى الصغرى

مكة 42 31

المدينة 47 34

الرياض 42 26

المنامة 39 33

أبوظبى 43 32

الدوحة 41 33

الكويت 43 28

دمشق 34 18

بيروت 32 27

عمان 29 19

القدس 28 20

غزة 30 25

بغداد 46 28

مسقط 33 23

صنعاء 29 15

الخرطوم 41 29

طرابلس 33 24

تونس 35 24

الجزائر 30 22

الرباط 31 21

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 31 15

إسطنبول 30 19

إسلام آباد 33 24

نيودلهى 30 25

جاكرتا 35 24

بكين 32 20

كوالالمبور 37 26

طوكيو 26 22

أثينا 36 24

روما 34 21

باريس 29 18

مدريد 36 21

برلين 21 12

لندن 25 16

مونتريال 24 14

موسكو 16 09

نيويورك 25 17

واشنطن 29 19

نواكشوط 35 27

أديس أبابا 21 13