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أمير صلاح الدين يكشف تفاصيل ميني ألبوم «نبتة».. ويطرح «بنتي حبيبتي» مع بناته ويطلق فرقته العائلية «أرض و5 نجوم»
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أمير صلاح الدين يكشف تفاصيل ميني ألبوم «نبتة».. ويطرح «بنتي حبيبتي» مع بناته ويطلق فرقته العائلية «أرض و5 نجوم»

أمير صلاح الدين يكشف تفاصيل ميني ألبوم «نبتة».. ويطرح «بنتي حبيبتي» مع بناته ويطلق فرقته العائلية « أرض و5 نجوم
أمير صلاح الدين يكشف تفاصيل ميني ألبوم «نبتة».. ويطرح «بنتي حبيبتي» مع بناته ويطلق فرقته العائلية « أرض و5 نجوم

 كشف الفنان أمير صلاح الدين عن تفاصيل مشروعه الغنائي الجديد، الذي يأتي في صورة ميني ألبوم يحمل اسم «نبتة»، ويضم 5 أغنيات، مؤكدًا أن المشروع يحمل طابعًا مختلفًا من خلال مشاركته الغناء مع زوجته الفنانة ليالي نافع، إلى جانب تقديم أغنية تجمعه ببناته، فضلًا عن إطلاق فرقته العائلية الجديدة «أرض و5 نجوم».

وقال أمير صلاح الدين في بيان صحفي إنه يستعد لطرح ميني ألبوم «نبتة»، موضحًا أن المشروع يضم 5 أغنيات، ويقدم من خلاله مجموعة من التجارب الغنائية المختلفة التي تجمع بين الجانب الفني والجانب العائلي، مشيرًا إلى أن أولى خطوات المشروع كانت من خلال أغنية «ماتعكرش مزاجك» التي طرحها بالاشتراك مع زوجته ليالي نافع.

وعبّر أمير صلاح الدين عن سعادته بردود الفعل التي تلقاها عقب طرح أغنية «ماتعكرش مزاجك»، مؤكدًا أنه سعيد بالتفاعل الذي حققته الأغنية، وبالاهتمام الذي حظيت به من الجمهور، خاصة أنها تمثل تعاونًا فنيًا يجمعه بزوجته في تجربة غنائية مختلفة. 

وتأتي «ماتعكرش مزاجك» كأولى الأغنيات التي يكشف من خلالها أمير عن ملامح مشروع «نبتة»، الذي اختار له اسمًا يحمل دلالات مرتبطة بالنمو والبدايات، فيما يستعد خلال الفترة المقبلة لطرح باقي أغنيات الميني ألبوم، ومن بينها أغنية «بنتي حبيبتي» التي يقدمها بمشاركة بناته. ومن المقرر أن يطرح أمير صلاح الدين أغنية «بنتي حبيبتي» قبل بداية الدراسة، حيث يقدمها برفقة بناته، في تجربة عائلية تحمل أجواء خاصة، وتتناول العلاقة بين الأب وبناته من خلال عمل غنائي يجمعهم سويًا. 

وكشف أمير أن الصور التي ظهرت من كواليس «بنتي حبيبتي» و«ماتعكرش مزاجك» تعكس جانبًا من الأجواء التي صاحبت تنفيذ الأغنيات، حيث تجمعه الكواليس بزوجته ليالي نافع وبناته، في أجواء عائلية تتناسب مع طبيعة المشروع الجديد الذي يعتمد بشكل أساسي على حضور الأسرة في عدد من تفاصيله.

كما أعلن أمير صلاح الدين أن أغنية «نبتة» ستكون أول أغنية لفرقته العائلية الجديدة التي تحمل اسم «أرض و5 نجوم»، في خطوة جديدة يخوض من خلالها تجربة موسيقية مختلفة تعتمد على المشاركة العائلية، لتصبح الأغنية بمثابة الانطلاقة الأولى للفرقة.

 وتحمل أغنية «نبتة» أيضًا رسالة إنسانية، حيث قرر أمير صلاح الدين إهداءها إلى مؤسسة مصر الخير، ليجمع من خلالها بين الفن والجانب المجتمعي، في تجربة يسعى من خلالها إلى تقديم محتوى يحمل قيمة ورسالة إلى جانب الجانب الموسيقي.

ويضم فريق العمل الشاعر إسلام بجول ، و الموزع الموسيقي احمد حمدي روؤف ، وموزعين آخرين وكل الاغاني ألحان أمير صلاح الدين ويواصل أمير خلال الفترة الحالية التحضير لطرح باقي أغنيات الميني ألبوم، بعد أن بدأ المشروع بأغنية «ماتعكرش مزاجك»، التي أعرب عن سعادته بردود الفعل التي حققتها، مؤكدًا أن تفاعل الجمهور مع الأغنية يمثل دافعًا قويًا لاستكمال باقي خطوات المشروع وطرح الأغنيات الجديدة.

ويقدم أمير صلاح الدين من خلال «نبتة» تجربة غنائية مختلفة عن المشروعات التقليدية، إذ يجمع الميني ألبوم بين أكثر من شكل من أشكال التعاون، بداية من مشاركته مع زوجته ليالي نافع، مرورًا بالغناء مع بناته في «بنتي حبيبتي»، وصولًا إلى إطلاق فرقته العائلية «أرض و5 نجوم» من خلال أغنية «نبتة».

وتأتي هذه التجربة لتؤكد اهتمام أمير صلاح الدين بتقديم أفكار جديدة على المستوى الفني، وعدم الاكتفاء بالشكل المعتاد في طرح الأغنيات، حيث اختار أن تكون الأسرة جزءًا أساسيًا من مشروعه الغنائي، إلى جانب تقديم أغنية تحمل رسالة إنسانية من خلال إهداء «نبتة» إلى مؤسسة مصر الخير.

ومن المنتظر أن يواصل أمير صلاح الدين طرح أغنيات الميني ألبوم خلال الفترة المقبلة، وسط حالة من الترقب لمعرفة باقي تفاصيل «نبتة»، خاصة مع تنوع المشاركات داخله، وما تحمله تجربة «أرض و5 نجوم» من ملامح جديدة باعتبارها الفرقة العائلية التي تنطلق رسميًا من خلال أغنية «نبتة».

أمير صلاح الدين اخبار الفن نجوم الفن

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