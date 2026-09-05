سعر الذهب في الصاغة الآن

انخفض سعر الذهب في مصر مساء اليوم السبت 5-9-2026 على مستوي محلات الصاغة المختلفة.

الذهب يتراجع

فقد سعر جرام الذهب مقدار 5 جنيهات في المتوسط على مستوي الأعيرة المختلفة .

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 6335 جنيهًا.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7240 جنيها للشراء و7182 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6636 جنيها للشراء و6584 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 6335 جنيها للشراء و6285 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5430 جنيها للشراء و 5387 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب 50.68 ألف جنيه للشراء و 50.28 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

سجل سعر أوقية الذهب 4430 دولار للشراء و 4429 دولار للبيع.