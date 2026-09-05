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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب في الصاغة الآن

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

انخفض سعر الذهب في مصر مساء اليوم السبت 5-9-2026 على مستوي محلات الصاغة المختلفة.

الذهب يتراجع

فقد سعر جرام الذهب مقدار  5 جنيهات في المتوسط على مستوي الأعيرة المختلفة .

الذهب يتجه لتحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 6335 جنيهًا.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7240 جنيها للشراء و7182 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6636 جنيها  للشراء و6584 جنيها للبيع.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 6335 جنيها للشراء و6285 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5430 جنيها للشراء و 5387 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب 50.68 ألف جنيه للشراء و 50.28 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

سجل سعر أوقية الذهب 4430 دولار للشراء و 4429 دولار للبيع.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر الجنيه الذهب مال واعمال اخبار مصر سعر أوقية الذهب سعر جرام الذهب سعر عيار 24 اليوم

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