واشنطن تصعد.. الجيش الأمريكي يعلن تدمير ناقلات نفط إيرانية ويهدد باستهداف الأسطول

أعلن الجيش الأمريكي تدمير ثلاث ناقلات نفط إيرانية، بينها ناقلتا الخام «كيلو» و«ستارك 1»، في تصعيد عسكري واقتصادي جديد ضد طهران، مؤكدًا أن العمليات جاءت عقب إطلاق إيران صواريخ باتجاه سفينتين حربيتين أميركيتين.

وقال الجيش الأمريكي إن قواته دمرت بالكامل ناقلة النفط الخام الإيرانية «كيلو»، كما استهدفت ناقلة «ستارك 1» قرب منطقة جاسك، مشيرًا إلى أن الناقلات المستهدفة مرتبطة بشبكة سرية تدر مليارات الدولارات وتستخدم لتمويل الحرس الثوري الإيراني.

وفي السياق ذاته، أعلن الجيش الأمريكي أن حاملة طائرات أمريكية تمكنت من تفادي عدة هجمات إيرانية وصفها بأنها «غير مبررة»، مؤكدًا أن واشنطن لن تتردد في اتخاذ إجراءات إضافية ردًا على أي استهداف لسفنها.

من جانبه، توعد قائد القيادة المركزية الأمريكية بفرض «تكلفة اقتصادية أكبر بكثير» على إيران في حال أطلقت النار على السفن الأمريكية، محذرًا من أن واشنطن قد تذهب إلى أبعد من ذلك إذا اقتضت الضرورة.

وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية: «إذا لزم الأمر، سندمر أسطول النفط الإيراني المحدود والمعرض للخطر»، في إشارة إلى إمكانية توسيع نطاق العمليات لتشمل مزيدًا من ناقلات النفط الإيرانية.