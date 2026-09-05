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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بقائي للأمريكيين: لا تجعلوا أبناءكم مرتزقة في حرب إسرائيل على إيران

إسماعيل بقائي- المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية
إسماعيل بقائي- المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية
هاجر رزق

دعا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الأمريكيين إلى التساؤل عن أسباب طرح وعود بإعفاء أبنائهم من الديون المصرفية مقابل القتال في "حرب إسرائيل ضد إيران".

وكتب بقائي، في منشور باللغة الإنجليزية عبر منصة "إكس"، أن على الشعب الأمريكي أن يسأل نفسه: "لماذا يوعد أبناؤكم وبناتكم بالإعفاء من ديونهم المصرفية مقابل القتال والموت في حرب تصر إسرائيل على استمرارها وتوسيع نطاقها؟".

وأضاف أن صحيفة "جيروزاليم بوست" ناقشت، بحسب قوله، مقترحا يقوم على استخدام ديون القروض الطلابية وبطاقات الائتمان وسيلة لتجنيد أمريكيين مثقلين بالديون وإرسالهم إلى جبهة حرب مع إيران.

وقال بقائي إن ذلك يعني "استغلال أرواح الأمريكيين وأموال دافعي الضرائب أداة لحرب الآخرين"، داعيا إلى عدم السماح بتحويلهم إلى "مشاة في جبهة حرب" أو ممولين لفواتيرها. وختم بالقول: "لا تسمحوا لهم بأن يجعلوا من أبنائكم مرتزقة في حروبهم غير القانونية".
 

الديون المصرفية الخارجية الإيرانية حرب إسرائيل إيران الشعب الأمريكي

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