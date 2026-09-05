الزمالك يجدد عقد عمر هشام قائد فريق السلة لمدة موسمين

نجح مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، في تجديد عقد عمر هشام، قائد الفريق الأول لكرة السلة بالنادي، لمدة موسمين.

ويعد عمر هشام أحد اللاعبين الذين ساهموا في تتويج الزمالك بعدد من البطولات المحلية والقارية، أبرزها بطولتا الدوري وأفريقيا، بالإضافة إلى المشاركة في كأس العالم للأندية، والتتويج ببطولة كأس مصر مؤخرًا في الموسم الماضي، بخلاف مشواره المميز مع منتخب مصر خلال السنوات الماضية.

وشهدت جلسة التوقيع مع عمر هشام حضور المهندس هشام نصر، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك.

ويأتي ذلك في إطار السياسة التي يسعى من خلالها مجلس إدارة نادي الزمالك إلى دعم كافة الألعاب الجماعية والفردية، لتحقيق طموحات وأحلام جماهير القلعة البيضاء.