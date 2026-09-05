أخبار التكنولوجيا | قاض يمنع منافس إكس من استخدام اسم تويتر.. تسريب يكشف سرا مثيرا في هواتف Galaxy S27

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



أصدرت محكمة اتحادية في ولاية ديلاوير الأمريكية حكما في نزاع حول العلامات التجارية بين منصة “إكس” المملوكة لـ إيلون ماسك، وشركة ناشئة تسعى لإطلاق شبكة اجتماعية منافسة.

رفعت شركة BASF الألمانية دعوى قضائية ضد شركة آبل، متهمة عملاق التكنولوجيا بانتهاك براءات اختراع تخص تقنية متطورة للتعرف على الوجه، قالت إنها تستخدم في عدد من طرازات أجهزة آيفون وآيباد.

يستعد تطبيق واتساب لإيقاف العمل على عدد من الهواتف الذكية القديمة التي تعمل بنظام أندرويد، في خطوة قد تحرم آلاف المستخدمين في جنوب أفريقيا وغيرهم حول العالم من الوصول إلى التطبيق، خصوصا ممن يعتمدون على الهواتف الاقتصادية أو الأجهزة المستعملة.

يلجأ الناس إلى ChatGPT في أمور شتى، بدءا من طلب المساعدة في حل المشكلات بين الأزواج، وكتابة رسائل البريد الإلكتروني المهنية، وصولا إلى تحويل صور حيواناتهم الأليفة إلى شخصيات بشرية، وهو ما يعني في كثير من الأحيان مشاركة المنصة معلومات شخصية وحساسة.

كشفت شركة أنكر Anker، عن سماعتي Sleep Earbuds 4 وSleep Earbuds 4 Pro خلال معرض IFA 2026، لتضيف خيارين جديدين إلى مجموعة منتجاتها المخصصة لتحسين النوم، مع فارق كبير في السعر والمزايا.

لسنوات، التزمت سامسونج بحد أقصى يبلغ 45 واط للشحن السريع في هواتفها الرائدة، وحافظت على السرعة نفسها عبر عدة أجيال من أجهزتها، قبل أن تغير هذا النهج مع إطلاق Galaxy S26 Ultra الذي جاء لأول مرة بدعم الشحن بقوة 60 واط.

من المقرر أن تكشف آبل عن هاتفها القابل للطي iPhone Ultra في 9 سبتمبر، لكن الحماس تجاه المنتج الجديد قد يصطدم بمشكلة كبيرة تتعلق بتوافره في الأسواق.