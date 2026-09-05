قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفجير كبير يهز بلدة بني حيان جنوب لبنان وسط تصعيد إسرائيلي متواصل
في قضية تصنيع المخدرات الكبرى.. إعدام سارة خليفة و12 والمؤبد لـ 9 آخرين بالتجمع
موجة نزوح واسعة.. تشريد 1790 أسرة بسبب التصعيد العسكري في تعز باليمن
حزب إرادة جيل: التنسيق بين القاهرة والرياض ضمانة لأمن المنطقة
أخبار التكنولوجيا | قاض يمنع منافس إكس من استخدام اسم تويتر.. تسريب يكشف سرا مثيرا في هواتف Galaxy S27
تحطم مقاتلة يونانية من طراز «إف-4 فانتوم» خلال عرض جوي شمال أثينا
أبرزها الزمالك والأهلي .. مواعيد مباريات الجولة الرابعة في الدوري المصري
سعر الذهب في الصاغة الآن
ترتيب الدوري الإسباني قبل موقعة برشلونة غدا وهزيمة ريال مدريد
ميرز: هجوم مسيرة روسيا يُظهر ما تعانيه ألمانيا من تصدع عميق
الهباش يشيد بجهود المؤسسات المصرية في دعم الوعي بالقضية الفلسطينية
الصحة: تكلفة العلاج على نفقة الدولة تتجاوز 25 مليار جنيه خلال 8 أشهر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا | قاض يمنع منافس إكس من استخدام اسم تويتر.. تسريب يكشف سرا مثيرا في هواتف Galaxy S27

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
قسم التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

إيلون ماسك يستعيد العصفور الأزرق.. قاض يمنع منافس إكس من استخدام اسم تويتر
 

أصدرت محكمة اتحادية في ولاية ديلاوير الأمريكية حكما في نزاع حول العلامات التجارية بين منصة “إكس” المملوكة لـ إيلون ماسك، وشركة ناشئة تسعى لإطلاق شبكة اجتماعية منافسة.


دعوى تهز آبل.. شركة ألمانية تتهمها بسرقة تقنية Face ID
 

رفعت شركة BASF الألمانية دعوى قضائية ضد شركة آبل، متهمة عملاق التكنولوجيا بانتهاك براءات اختراع تخص تقنية متطورة للتعرف على الوجه، قالت إنها تستخدم في عدد من طرازات أجهزة آيفون وآيباد.

واتساب يصدم الملايين.. هواتف أندرويد شهيرة تخرج من الخدمة خلال 3 أيام

 

يستعد تطبيق واتساب لإيقاف العمل على عدد من الهواتف الذكية القديمة التي تعمل بنظام أندرويد، في خطوة قد تحرم آلاف المستخدمين في جنوب أفريقيا وغيرهم حول العالم من الوصول إلى التطبيق، خصوصا ممن يعتمدون على الهواتف الاقتصادية أو الأجهزة المستعملة.

5 أشياء لا يجب أن تخبر بها ChatGPT.. معلومات تعرض خصوصيتك للخطر

يلجأ الناس إلى ChatGPT في أمور شتى، بدءا من طلب المساعدة في حل المشكلات بين الأزواج، وكتابة رسائل البريد الإلكتروني المهنية، وصولا إلى تحويل صور حيواناتهم الأليفة إلى شخصيات بشرية، وهو ما يعني في كثير من الأحيان مشاركة المنصة معلومات شخصية وحساسة.


لمراقبة ضربات القلب وكتم الشخير.. أنكر تطلق سماعات للنوم بمزايا متطورة

كشفت شركة أنكر Anker، عن سماعتي Sleep Earbuds 4 وSleep Earbuds 4 Pro خلال معرض IFA 2026، لتضيف خيارين جديدين إلى مجموعة منتجاتها المخصصة لتحسين النوم، مع فارق كبير في السعر والمزايا.

سامسونج ترفع سقف المنافسة.. تسريب يكشف سرا مثيرا في هواتف Galaxy S27

لسنوات، التزمت سامسونج بحد أقصى يبلغ 45 واط للشحن السريع في هواتفها الرائدة، وحافظت على السرعة نفسها عبر عدة أجيال من أجهزتها، قبل أن تغير هذا النهج مع إطلاق Galaxy S26 Ultra الذي جاء لأول مرة بدعم الشحن بقوة 60 واط.

آيفون القابل للطي يواجه أزمة قبل إطلاقه.. الإنتاج لا يتجاوز مئات الوحدات يوميا

من المقرر أن تكشف آبل عن هاتفها القابل للطي iPhone Ultra في 9 سبتمبر، لكن الحماس تجاه المنتج الجديد قد يصطدم بمشكلة كبيرة تتعلق بتوافره في الأسواق.

أخبار التكنولوجيا تكنولوجيا التكنولوجيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات

آداب موجه وحقوق وخدمة اجتماعية وزراعة .. مؤشرات مهمة في تنسيق المرحلة الثالثة 2026

أسعار الدواجن

بعد جدل السالمونيلا.. مفاجأة غير متوقعة فى أسعار الدواجن والبانيه

حالة الطقس

أجواء شديدة الحرارة .. حالة الطقس فى مصر المتوقعة لمدة 5 أيام

بيزيرا

إبراهيم فايق يكشف سبب تمسك بيزيرا بالرحيل عن الزمالك إلى الإمارات

سارة خليفة

بعد إحالة أوراقها للمفتي .. اليوم الحكم على سارة خليفة وآخرين في تصنيع المخدرات

عمر كمال عبد الواحد

اسكت أنت مش دريان.. عمر كمال يكشف كواليس مشادته مع الحسين عموتة بالأهلي

أخبار التوك شو

أخبار التوك شو | مصطفى بكري يستنكر تصريحات أمريكية بشأن مياه النيل.. أسباب وأعراض جرثومة المعدة.. الذهب يتلقى ضربة هبوط جديدة

زيت الزيتون

6 علامات تفرق بين زيت الزيتون الأصلي والمغشوش.. واختبار الثلاجة مش دليل كافي

ترشيحاتنا

مبادرة صحة الغربية

«صحة الغربية» تقدم 2 مليون و881 ألفًا و337 خدمة ضمن حملة «100 يوم صحة»

محافظ البحيرة

طفل البحيرة بعد العثور على 50 ألف جنيه: بابا وماما علموني الأمانة

شباب ورياضة بني سويف

استمرار فعاليات ماراثون الدراجات على كورنيش النيل ببني سويف تحت شعار «لياقة المصريين»

بالصور

قبل ما تشتريه.. القومي للتغذية يكشف حقيقة زيت شهير في الأسواق

الزيت
الزيت
الزيت

بعد تهشم سيارته .. تطورات الحالة الصحية لـ" بهاء سلطان" من المستشفى

بهاء سلطان
بهاء سلطان
بهاء سلطان

بعد تعرضه لحادث سير .. كل ما تود معرفته عن إصابة بهاء سلطان

بهاء سلطان
بهاء سلطان
بهاء سلطان

مصفحة ضد الحروب.. أسرار سيارة الرئيس الصيني في مصر "هونشي N701"

Hongqi N701 سيارة رئيس الصين
Hongqi N701 سيارة رئيس الصين
Hongqi N701 سيارة رئيس الصين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة سيد يونس

أميرة يونس تكتب: شماعة السحر

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

المزيد