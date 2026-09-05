تقارير مخابراتية: خطة إيرانية لضرب ترامب والإطاحة بحزبه قبل انتخابات التجديد النصفي

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، نقلاً عن تقارير استخباراتية أمريكية حديثة، أن إيران أصبحت أكثر ثقة في قدرتها على مهاجمة أهداف في جميع أنحاء الشرق الأوسط، ويبدو أنها مصممة على مواصلة الصراع لأشهر لإحباط الولايات المتحدة.

وذكر التقارير أنه على الرغم من أن الأعمال العدائية الأخيرة محدودة، إلا أن التقارير الاستخباراتية تشير إلى أن القيادة الإيرانية قد تخطط لتصعيد كبير، وفقًا لمصادر مطلعة.

وأضافت أن إيران، منذ بداية الحرب، اكتسبت فهماً أفضل لقدراتها العسكرية وأصبحت أكثر ثقة بها.

كما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن التقارير تشير إلى أن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع سيكون صعباً، مضيفة أن إيران راضية عن تفاقم المشاكل السياسية لترامب في ضوء انتخابات التجديد النصفي المقبلة.

وبالنسبة للعقوبات الأمريكية، من المرجح أن تستمر في إثارة التصعيد، بحسب التقارير، محذرة من أن إيران قد تتخذ إجراءات مماثلة لتلك التي قامت بها في يوليو عندما هاجمت قواعد أمريكية في المنطقة، وضربت سفنًا في مضيق هرمز، وشنّت هجمات على البنية التحتية في الدول المجاورة.

إلى جانب التصعيد العسكري الإقليمي، ذكر التقرير أيضاً أن المتسللين الإيرانيين أعادوا تنظيم صفوفهم منذ بداية الحرب ويشكلون تهديداً مباشراً، بهدف تقويض الدعم الشعبي للحرب في الولايات المتحدة من خلال الهجمات الإلكترونية، وذلك نقلاً عن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين.

وفي مؤتمر صحفي يوم الخميس، بدا أن نائب الرئيس جيه دي فانس يعترف بمثل هذه الهجمات لكنه قلل من شأن الخطر الذي قد تشكله على المواطنين الأمريكيين.

وقال فانس: "إذا نظرنا إلى قدرة إيران على تعطيل الحياة الطبيعية للأمريكيين، فأعتقد أنها محدودة للغاية. إنها ليست معدومة، لكنها محدودة للغاية. سأكون أكثر قلقاً بكثير بشأن الهجمات الإلكترونية من جهات أخرى."

وذكر التقرير كذلك أن الجيش الأمريكي قد يضطر إلى شن ضربات جديدة واسعة النطاق في ظل تناقص مخزونات الذخيرة، وذلك نقلاً عن مصادر مطلعة على التقارير.

وأضاف التقرير أن إيران تبدو عازمة على إطالة أمد الصراع على الأقل حتى انتخابات التجديد النصفي، مدركة أن إغلاق المضيق والتسبب في ارتفاع أسعار الغاز يضر بترامب والحزب الجمهوري، وذلك نقلاً عن مسؤولين حاليين وسابقين.

كما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن إيران قد تسعى إلى نشر معلومات للإضرار بالرئيس ترامب انتخابياً من خلال حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار التقرير إلى تقرير صادر عن ميتا يُظهر شبكة من الحسابات على فيسبوك وإنستجرام مصدرها إيران،تركز على السياسة الأمريكية وتنشر "آراء معادية للجمهوريين" تم إنشاؤها جزئيًا باستخدام الذكاء الاصطناعي.