مصادر تكشف استراتيجية ترامب الكبرى لوقف الحرب مع إيران

يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته إلى الانتهاء من وضع استراتيجية لوقف الحرب مع إيران وما بعدها في المنطقة.

ويرى ترامب أن الاستراتيجية عمادها، في إنشاء تحالف استراتيجي لاحتواء إيران، وتوسيع اتفاقيات السلام، وإغلاق ملفات لبنان وسوريا وغزة.

ونقل موقع «أكسيوس» عن مسؤولين أمريكيين، أنه على الرغم من أن الخطة لا تزال في مراحلها الأولية، إلا أنها تهدف إلى توجيه النهج الأمريكي في الشرق الأوسط بعد انتهاء الحرب مع إيران، وخلال العامين الأخيرين من ولاية الرئيس ترامب.

انتخابات أمريكا والاحتلال

ويُلقي حدثان مهمان بظلالهما على عملية التخطيط: الانتخابات الإسرائيلية في 27 أكتوبر وانتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي في نوفمبر.

ويؤكد مسؤولون أمريكيون أن العمل الأولي على الاستراتيجية يجري على أعلى المستويات السياسية في إدارة ترامب، وعلى مستوى العمل في مختلف الوكالات.

وتفيد مصادر بأن ترامب عقد اجتماعين مع كبار مستشاريه خلال الأسابيع الأخيرة، حيث نوقشت الخطة، وطُرحت أفكار جديدة.

وصرّح ترامب في محادثات خاصة، بأنه يعمل على «شيء أكبر بكثير» في الشرق الأوسط بعد الحرب مع إيران.

ووفقاً للمصادر، طُرحت ثلاثة عناصر رئيسية كجزء محتمل من الاستراتيجية، أولها إنشاء تحالف إقليمي بين حلفاء الولايات المتحدة لاحتواء إيران، مع ضمان الولايات المتحدة لهذا التحالف.

كما تشمل الخطة تأمين المرحلة التالية من خطة ترامب لقطاع غزة، والتوصل إلى اتفاق أمني بين إسرائيل وسوريا، وتنفيذ الاتفاق الإسرائيلي اللبناني، إضافة إلى توسيع اتفاقيات السلام الإبراهيمية.

وتأمل إدارة ترامب أن تكون أي حكومة إسرائيلية جديدة تُشكّل بعد انتخابات 27 أكتوبر مستعدة وقادرة على التعاون في استراتيجية ما بعد الحرب.

لكن بعض المسؤولين الأمريكيين يؤكدون أن ترامب سيسعى لتنفيذها بغضّ النظر عن نتائج الانتخابات الإسرائيلية، حتى لو أسفرت عن جمود سياسي.

ويقول المسئولون أنه جاري العمل على الاستراتيجية التي ستكون شاملة لكن لم يتم الانتهاء منها بعد.