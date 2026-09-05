إجلاء أكثر من 599 ألف شخص بسبب الأمطار الغزيرة شرقي الصين

أجلت السلطات المحلية في مقاطعة فوجيان الصينية أكثر من 599 ألف شخص بسبب الأمطار الغزيرة المتواصلة منذ أيام.



وأوضح مركز مكافحة الفيضانات والإغاثة من الجفاف بالمقاطعة أنه تم إجلاء 599 ألفا و300 شخص من سكان المناطق البحرية والبرية المعرضة للخطر بالمقاطعة التي تقع شرقي الصين.

وقام المركز بتفعيل استجابة الطوارئ من المستوى الثالث لمكافحة الفيضانات، وهي ثالث أعلى مستوى، مع الإبقاء على استجابة الطوارئ من المستوى الرابع لمواجهة الإعصار.

يأتي ذلك فيما خصصت عدة مديريات بمقاطعة فوجيان بشكل عاجل 210 ملايين يوان (حوالي 31 مليون دولار) للإنقاذ في حالات الطوارئ والإغاثة من الكوارث والتعافي بعد الكوارث في المناطق الأكثر تضررا.

ووصل "ساوديل"، الإعصار الثامن عشر في 2026، إلى اليابسة للمرة الثالثة في محافظة تشانغبو التابعة لمدينة تشانغتشو بمقاطعة فوجيان، يوم "الخميس" الماضي، ما أدى إلى إجلاء عشرات الآلاف من الأشخاص وسط تحذيرات من رياح قوية وأمطار غزيرة.

كما أثر الإعصار على 128500 ساكن في 53 محافظة في مقاطعة جيانغشي المجاورة، وأدى إلى إجلاء نحو 8700 شخص هناك بصورة طارئة، وقامت السلطات في جيانغشي بتفعيل استجابة الطوارئ من المستوى الرابع لمكافحة الفيضانات أمس "الجمعة".