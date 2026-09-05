قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
15 ألف شقة للإيجار و 10 آلاف للإيجار المنتهي بالتملك.. ما الفرق بين الطرحين؟
بعد منشور إجبار الطالبات على النقاب ..التعليم للمدارس: إلتزموا بمواصفات الزي المدرسي
تصفيات 2027.. صلاح يتصدر قائمة المحترفين لـ معسكر منتخب مصر فى سبتمبر
التعليم تعلن حذف منشور اجبار طالبات مدرسة قنا على النقاب|وتؤكد:"مسئول الصفحة غِلط"
اتجوزت 12 مرة.. سهير جودة تستعيد تصريحات نارية لحلمي بكر
محض خيال.. فرنسا ترد على اتهامات التحريض على تمرد جنود في النيجر
عموتة يجهز مفاجأة لإمام عاشور.. مركز جديد مع الأهلي
بالخطوات.. دليل شامل لإيقاف أي خط محمول مسجل باسمك دون علمك
عواد أم صبحي .. من يحرس مرمى الزمالك أمام بطل جيبوتي بدوري أبطال أفريقيا؟
الونش عاد بعد غياب.. 5 نجوم سوبر فى الزمالك على قائمة العميد بمعسكر المنتخب
بدء الدراسة بالمدارس الدولية غداً و12 سبتمبر في "الحكومية والخاصة"|وهذه مواعيد الامتحانات
مؤلف مسلسل بنج كلي: شخصية محسن محيي الدين مستوحاه من طبيب الغلابة | خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إجلاء أكثر من 599 ألف شخص بسبب الأمطار الغزيرة شرقي الصين

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

أجلت السلطات المحلية في مقاطعة فوجيان الصينية أكثر من 599 ألف شخص بسبب الأمطار الغزيرة المتواصلة منذ أيام.


وأوضح مركز مكافحة الفيضانات والإغاثة من الجفاف بالمقاطعة أنه تم إجلاء 599 ألفا و300 شخص من سكان المناطق البحرية والبرية المعرضة للخطر بالمقاطعة التي تقع شرقي الصين.
وقام المركز بتفعيل استجابة الطوارئ من المستوى الثالث لمكافحة الفيضانات، وهي ثالث أعلى مستوى، مع الإبقاء على استجابة الطوارئ من المستوى الرابع لمواجهة الإعصار.
يأتي ذلك فيما خصصت عدة مديريات بمقاطعة فوجيان بشكل عاجل 210 ملايين يوان (حوالي 31 مليون دولار) للإنقاذ في حالات الطوارئ والإغاثة من الكوارث والتعافي بعد الكوارث في المناطق الأكثر تضررا.
ووصل "ساوديل"، الإعصار الثامن عشر في 2026، إلى اليابسة للمرة الثالثة في محافظة تشانغبو التابعة لمدينة تشانغتشو بمقاطعة فوجيان، يوم "الخميس" الماضي، ما أدى إلى إجلاء عشرات الآلاف من الأشخاص وسط تحذيرات من رياح قوية وأمطار غزيرة.
كما أثر الإعصار على 128500 ساكن في 53 محافظة في مقاطعة جيانغشي المجاورة، وأدى إلى إجلاء نحو 8700 شخص هناك بصورة طارئة، وقامت السلطات في جيانغشي بتفعيل استجابة الطوارئ من المستوى الرابع لمكافحة الفيضانات أمس "الجمعة".

السلطات المحلية الأمطار الغزيرة فوجيان الصينية الفيضانات الإغاثة الإعصار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات

آداب موجه وحقوق وخدمة اجتماعية وزراعة .. مؤشرات مهمة في تنسيق المرحلة الثالثة 2026

تنسيق الجامعات

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026 هنا بالاسم ورقم الجلوس

أسعار الدواجن

بعد جدل السالمونيلا.. مفاجأة غير متوقعة فى أسعار الدواجن والبانيه

الأهلي

أحمد حسن يكشف رد وائل جمعة على واقعة محمد معروف.. تفاصيل جديدة

حالة الطقس

أجواء شديدة الحرارة .. حالة الطقس فى مصر المتوقعة لمدة 5 أيام

فايق

إبراهيم فايق يكشف مفاجأة عن سيد عبد الحفيظ وملفات التجديد داخل الأهلي

بيزيرا

إبراهيم فايق يكشف سبب تمسك بيزيرا بالرحيل عن الزمالك إلى الإمارات

سارة خليفة

بعد إحالة أوراقها للمفتي .. اليوم الحكم على سارة خليفة وآخرين في تصنيع المخدرات

ترشيحاتنا

غرامة

احذر.. الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه لمن يتعدى على حقوق ذوي الاعاقة دون وجه حق

السفير أحمد الفضالي ، رئيس حزب السلام الديمقراطي

الفضالي: ترويج حادث سير وهمي على «الإسكندرية الصحراوي» محاولة من الجماعات الإرهابية لإحداث نوع من البلبلة لدى الشعب

صيدلية

بعد تصريحات الدواء.. شروط ترخيص الصيدليات طبقا للقانون

بالصور

بعد تهشم سيارته .. تطورات الحالة الصحية لـ" بهاء سلطان" من المستشفى

بهاء سلطان
بهاء سلطان
بهاء سلطان

بعد تعرضه لحادث سير .. كل ما تود معرفته عن إصابة بهاء سلطان

بهاء سلطان
بهاء سلطان
بهاء سلطان

مصفحة ضد الحروب.. أسرار سيارة الرئيس الصيني في مصر "هونشي N701"

Hongqi N701 سيارة رئيس الصين
Hongqi N701 سيارة رئيس الصين
Hongqi N701 سيارة رئيس الصين

لوك لافت.. ليلى علوي تستعرض جمالها

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

المزيد