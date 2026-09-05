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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

معتمد جمال يوجه رسالة لـ أحمد خضري بعد خطأ مباراة بطل جيبوتي

معتمد جمال
معتمد جمال
إسراء أشرف

حرص معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على احتواء أحمد خضري، الظهير الأيسر للفريق، عقب مواجهة إيه إس بورت بطل جيبوتي، بعد الخطأ الذي ارتكبه اللاعب وتسبب في الهدف الذي سجله الفريق الضيف.

وعقد المدير الفني جلسة قصيرة مع خضري عقب صافرة النهاية، طالب خلالها اللاعب بعدم التفكير كثيرًا في الخطأ والتركيز فيما هو قادم، مؤكدًا أن مثل هذه المواقف واردة في كرة القدم ولا تقلل من المستوى الذي قدمه خلال اللقاء.

وأشاد معتمد جمال بأداء الظهير الأيسر، موضحًا له أنه يحظى بثقته الكاملة، وأنه يملك الإمكانيات التي تؤهله للعب دور مهم مع الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق متصل، كشف مصدر داخل الزمالك أن خروج أحمد خضري من المباراة لم يكن بسبب الخطأ الذي جاء منه هدف الفريق الجيبوتي، مشيرًا إلى أن قرار استبداله كان مُتفقًا عليه مسبقًا.

وأوضح المصدر أن خضري شعر بإجهاد في العضلة الخلفية، وهو ما دفع الجهاز الفني إلى استبداله والدفع بمحمد إبراهيم، قبل تسجيل هدف إيه إس بورت.

ويستعد الزمالك لمواصلة مشواره في الدوري المصري، حيث يلتقي مع أبوقير للأسمدة في الثامنة مساء الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة.

معتمد جمال أحمد خضري الزمالك بطل جيبوتي دوري أبطال أفريقيا

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