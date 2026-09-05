التعليم العالي: بدء تنسيق طلاب الشهادات الفنية اليوم.. والتسجيل حتى 13 سبتمبر

بناءً على توجيهات الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، يبدأ اليوم السبت الموافق 5 سبتمبر 2026 تسجيل رغبات طلاب الشهادات الفنية للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي 2026/2027، ويستمر تسجيل الرغبات حتى يوم الأحد الموافق 13 سبتمبر 2026، وذلك من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.

وتؤكد الوزارة أن تسجيل الرغبات يتم إلكترونيًا من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، ويمكن للطلاب تسجيل رغباتهم من خلال حواسبهم الشخصية على مدار 24 ساعة طوال فترة التسجيل.

كما يمكن للطلاب الاستعانة بمعامل التنسيق الإلكتروني بالجامعات الحكومية، والتي تتيح خدماتها للطلاب خلال الفترة المعلنة للتسجيل، مع توفير الدعم اللازم لمساعدتهم على إتمام إجراءات تسجيل الرغبات.

وتهيب الوزارة بالطلاب ضرورة التأني في اختيار وترتيب الرغبات، ومراعاة قواعد التوزيع الجغرافي، واستكمال الرغبات المتاحة لهم، والتأكد من حفظها بعد إدخالها، مع الاحتفاظ بنسخة منها للرجوع إليها عند الحاجة.

وتنبه الوزارة الطلاب إلى ضرورة الحفاظ على الرقم السري الخاص بهم وعدم إطلاع أي شخص آخر عليه، لضمان سرية بياناتهم ورغباتهم.

كما تؤكد الوزارة أن الطالب يستطيع تعديل رغباته خلال الفترة المحددة للتسجيل، ويتم اعتماد آخر تعديل أجراه على موقع التنسيق الإلكتروني قبل غلق باب التسجيل.

وتشدد الوزارة على ضرورة التزام الطلاب بالمواعيد والقواعد والضوابط المنظمة للتنسيق، وأداء اختبارات القدرات للكليات التي تشترط اجتيازها، وفقًا للمواعيد والقواعد المعلنة.

وتؤكد الوزارة أن الترشيح يتم وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة للتنسيق، ومجموع الطالب، وترتيب رغباته، والحدود الدنيا المعلنة، وقواعد التوزيع الجغرافي، والطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد.

وتدعو الوزارة الطلاب وأولياء الأمور إلى متابعة موقع التنسيق الإلكتروني والمنصات الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، للحصول على المعلومات الصحيحة والمحدثة، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات المتداولة من مصادر غير رسمية.

🔗 موقع التنسيق الإلكتروني:

www.tansik.digital.gov.eg