فرصة أخيرة للطلاب.. موعد حسم تقليل الاغتراب بتنسيق الجامعات 2026

مع انتهاء المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق القبول بالجامعات المصرية، تتجه أنظار الطلاب إلى الخطوة التالية المتعلقة بتقليل الاغتراب، والتي تمثل فرصة للانتقال إلى كلية أقرب جغرافيًا مع الالتزام بالقواعد المقررة.

350 ألف طالب أنهوا مراحل التنسيق

أكد أحمد الجيوشي، المشرف على مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي، الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية لتنسيق قبول الطلاب بالجامعات المصرية، مشيرًا إلى أن نحو 350 ألف طالب وطالبة شاركوا في المرحلتين.

وأوضح الجيوشي، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن المرحلة الحالية تتعلق بإتاحة فرصة تقليل الاغتراب أمام الطلاب.

باب تقليل الاغتراب مفتوح حتى الإثنين

وقال المشرف على مكتب التنسيق إن باب تقليل الاغتراب مفتوح أمام الطلاب حتى يوم الإثنين المقبل، موضحًا أن الهدف منه إتاحة الفرصة للطالب للالتحاق بكلية مناظرة أقرب إلى محل إقامته ومحافظته، وفقًا للقواعد المنظمة.

10% فقط.. فرص التحويل محدودة

وأشار الجيوشي إلى أن فرص تقليل الاغتراب محدودة، لأن القواعد تسمح بالتحويل في حدود 10% فقط من أعداد الطلاب في الكلية المحول منها والكلية المحول إليها.

وأكد أن تقليل الاغتراب يمثل ميزة مهمة للطلاب، لأنه يتيح لهم فرصة الدراسة في نطاق جغرافي أقرب إلى محافظاتهم، مع الالتزام بالطاقة الاستيعابية والقواعد المحددة من مكتب التنسيق.

الحسم مرتبط بالقواعد والطاقة الاستيعابية

وبذلك تظل فرصة تقليل الاغتراب مرتبطة بالقواعد المنظمة ونسب التحويل المقررة، ولا تعني الموافقة التلقائية على جميع طلبات الطلاب، في ظل وجود حد أقصى لأعداد المقبولين في كل كلية.