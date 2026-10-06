تقديرًا لسنوات عطائه.. ممر شرفي لعامل مدرسة نجع الكوم في الأقصر بعد بلوغه المعاش

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة مؤثرة داخل مدرسة نجع الكوم بمحافظة الأقصر، بعدما حرص تلاميذ ومعلمو المدرسة على تنظيم ممر شرفي لأحد العاملين بها، بالتزامن مع بلوغه سن المعاش.

فيديو متداول عبر فيسبوك

وأظهر الفيديو اصطفاف التلاميذ والمعلمين في ممر شرفي، وسط أجواء من التقدير والامتنان للعامل الذي أنهى سنوات خدمته داخل المدرسة، في مشهد عكس حالة من المحبة والاحترام التي حظي بها بين زملائه والتلاميذ.

وحظي المقطع بتفاعل واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بهذه اللفتة الإنسانية، معتبرين أن تنظيم الممر الشرفي يعكس تقدير جهود العامل وتكريمًا لما قدمه خلال سنوات عمله داخل المدرسة.

وعبّر المتابعون عن إعجابهم بالمشهد، مؤكدين أن مثل هذه المواقف الإنسانية تترك أثرًا طيبًا في نفوس أصحابها، وتُجسد قيم الوفاء والتقدير لمن أفنى سنوات من عمره في خدمة الطلاب والمدرسة.