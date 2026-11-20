أعادت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تقارير عن احتمال سعي إيران إلى تصنيع «قنبلة قذرة» تسليط الضوء على طبيعة هذا السلاح ومخاطره، خاصة أنه يعتمد على نشر مواد مشعة باستخدام متفجرات تقليدية، بخلاف القنابل النووية التي تستمد قوتها التدميرية من التفاعلات النووية.

وقال ترامب، الجمعة، إن الولايات المتحدة ستتحقق من صحة المعلومات التي وصفها بأنها «شائعة»، مؤكدًا أن واشنطن ستمنع طهران من تنفيذ مثل هذا المخطط إذا ثبتت صحته.

ما القنبلة القذرة؟

تُعرّف مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية القنبلة القذرة بأنها جهاز لنشر المواد المشعة، يعتمد على استخدام متفجرات تقليدية لتشتيت هذه المواد في المنطقة المحيطة بموقع الانفجار، بما قد يؤدي إلى حدوث تلوث إشعاعي.

ما الفرق بينها وبين القنبلة النووية؟

تختلف القنبلة القذرة عن القنبلة النووية في آلية العمل؛ إذ تطلق القنبلة النووية طاقة هائلة نتيجة انشطار الذرات، بينما تعتمد القنبلة القذرة على انفجار تقليدي لنشر المواد المشعة، ولا ينتج عنها انفجار نووي أو طاقة تدميرية مماثلة للأسلحة النووية.

أين تكمن خطورتها؟

تشير هيئة التنظيم النووي الأمريكية إلى أن الانفجار التقليدي يمثل مصدر الخطر الفوري الأكبر في معظم الحالات، مقارنة بالإشعاع الناتج عن المواد المنتشرة، إلا أن التعرض لمستويات مرتفعة من الإشعاع قد يزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان على المدى الطويل.

كما قد يشكل الغبار والدخان المحملان بمواد مشعة خطرًا صحيًا عند استنشاقهما، حتى في المناطق الواقعة خارج نطاق الانفجار المباشر.

لماذا تثير القنبلة القذرة مخاوف واسعة؟

لا تقتصر مخاطر هذا النوع من الأسلحة على الأضرار المادية والإصابات المباشرة، بل تمتد إلى إثارة الذعر بين السكان وتعطيل الحياة في المناطق المتضررة، خاصة أن المواد المشعة لا يمكن رؤيتها أو شمها أو تذوقها، ما يجعل اكتشافها وتحديد مستويات التلوث بحاجة إلى أجهزة قياس متخصصة.

وتعتمد فرق الطوارئ على معدات الكشف عن الإشعاع لتحديد المناطق المتضررة ومستويات الخطورة، قبل إصدار تعليمات التعامل مع الحادث وسلامة الغذاء والمياه.

وتوصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية، في حال وقوع حادث من هذا النوع، بالاحتماء داخل مبنى آمن واتباع تعليمات السلطات المختصة، للحد من التعرض للغبار والمواد المشعة.