شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات على مدار اليوم كان من أهمها:

المحافظ تلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

التقت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، النائب تامر عبد القادر عضو مجلس النواب، والنائب عبد الحكم جبالي عضو مجلس الشيوخ بالمحافظة، بحضور الأستاذ مصطفى محمد مدير الإتصال السياسي بالمحافظة، وذلك في إطار اللقاءات الدورية مع السادة النواب؛ لبحث عددٍ من الملفات التي تمس احتياجات المواطنين ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية

حيث ناقشت المحافظ مع النواب عددًا من المطالب والمقترحات المقدمة من المواطنين بالمراكز، موجهةً بسرعة دراسة الحالات وإتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يحقق الصالح العام ويلبي احتياجات المواطنين، كما استعرضت موقف عددٍ من المشروعات التنموية والخدمية التي تنفذها المحافظة لدفع جهود التنمية بكافة مراكز المحافظة.

حملات بيطرية مكثفة بالوادي الجديد لحماية الثروة الحيوانية ومراقبة الأسواق

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد، نتائج التقرير الإحصائي الأسبوعي للأنشطة والخدمات البيطرية والذي تضمن تنفيذ حملات التحصين والرعاية العلاجية والتناسلية، وأعمال التسجيل والترقيم والتفتيش على الأسواق والمجازر، إلى جانب جهود التوعية والإرشاد البيطري بمختلف المناطق.

تفاصيل أعمال مديرية الطب البيطري في الوادى الجديد

وأوضح التقرير، تنفيذ أعمال التسجيل والترقيم لنحو 389 رأس أبقار و91 رأسًا من الأغنام والماعز، إلى جانب تقديم الخدمات العلاجية، حيث جرى التعامل مع 141 حالة بيطرية، وتنفيذ أعمال تجريع لنحو 1600 رأس، ورش 500 رأس لمكافحة الطفيليات والأمراض.

وفي قطاع الطب الوقائي، تضمنت الجهود أعمال التحصين ضد الأمراض الوبائية، وعلى رأسها الجلد العقدي، وجدري الأغنام والماعز، وطاعون المجترات الصغيرة، فضلًا عن متابعة أنشطة صحة الدواجن، وسحب عينات من 8 مزارع دواجن بإجمالي نحو 75 عينة، وإصدار 5 تصاريح لنقل الطيور بإجمالي 6920 طائرًا.

وفي مجال الرعاية التناسلية والتلقيح الاصطناعي، أشار التقرير إلى تنفيذ 39 عملية تلقيح اصطناعي، وفحص 7 حالات تناسلية، وإجراء فحص بالسونار، إلى جانب متابعة الحالات التي تحتاج إلى تدخل بيطري متخصص.

كما شملت الأعمال المرور على المجازر والتفتيش على الأسواق، وتنفيذ 4 لجان تفتيش، أسفرت عن تحرير محضر واحد وضبط نحو 52 كجم و520 كيلوجرامًا من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وفقًا لما ورد بالتقرير.

وفي إطار الخدمات الوقائية والكشف الظاهري، جرى فحص 180 رأس أبقار و51 رأسًا من الأغنام، إلى جانب تنفيذ 11 ندوة إرشادية و5 مروريات على العيادات البيطرية، بهدف رفع الوعي بأهمية الرعاية الصحية للحيوانات والوقاية من الأمراض.

وأكدت مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد استمرار جهودها في تقديم الخدمات العلاجية والوقائية، وتكثيف أعمال التحصين والتفتيش والرقابة على الأسواق، بما يسهم في الحفاظ على الثروة الحيوانية وضمان سلامة المنتجات الغذائية المقدمة للمواطنين.



صيانة وترميم الطرق بالوادي الجديد.. إصلاح الهبوط والحفر وإنشاء مطبات جديدة بعدد من المراكز

أعلنت مديرية الطرق والنقل بمحافظة الوادي الجديد استمرار تنفيذ أعمال صيانة وترميم الطرق ومعالجة الهبوط وإنشاء المطبات بعدد من المواقع بمختلف مراكز المحافظة، في إطار خطة تستهدف رفع كفاءة الطرق وتحسين مستوى السلامة المرورية .

ترميم الطرق الداخلية والحفر الأرضية

وأوضحت المديرية أن الأعمال الجارية، التي تأتي وفقًا لتوجيهات المهندس الاستشاري أحمد عبد الرحيم أبو زيد، مدير عام الطرق والنقل، شملت مركز الداخلة، حيث جرى إصلاح الهبوط والحفرة الموجودة أمام بنك مصر باستخدام الخرسانة، إلى جانب ترميم مطب أمام موقف إكسبريس.

وفي مدينة بلاط، تضمنت الأعمال إنشاء مطب قبل مدخل مدرسة الزراعة باستخدام البلاط، فضلًا عن ترميم مطب أمام مسجد بلاط الشرقي بالخرسانة، بما يتناسب مع طبيعة كل موقع واحتياجاته الفنية.

وأكدت المديرية استمرار أعمال المتابعة والصيانة بمختلف مراكز المحافظة الخمسة، مع توجيه فرق العمل إلى المواقع التي تحتاج إلى تدخل عاجل، سواء لمعالجة الهبوط أو ترميم الأجزاء المتضررة أو إنشاء المطبات اللازمة.

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة العمل المستمرة لمديرية الطرق والنقل، للحفاظ على كفاءة شبكة الطرق وتحسين حركة المرور والحد من المخاطر التي قد يتعرض لها قائدو المركبات والمواطنون.