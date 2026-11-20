دعت دولة قطر المجتمع الدولي ومؤسساته إلى التحرك السريع لردع إسرائيل ومحاسبتها على انتهاكاتها، محذرة من أن استمرار تقويضها قواعد العلاقات الدولية وإفلاتها من المساءلة يشكل تهديدا خطيرا للأمن الإقليمي والدولي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها سفير قطر لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا جاسم يعقوب الحمادي، أمام الدورة الحالية لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأكد الحمادي - وفق بيان لوزارة الخارجية القطرية - أن الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية، واستمرار احتلال أراض سورية وأجزاء من الأراضي اللبنانية، تستوجب ردا دوليا حاسما، مشددا على ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق حل الدولتين وقرارات الأمم المتحدة.

وفي سياق متصل، أدانت قطر الاعتداءات الحوثية المتواصلة على السعودية، التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية والبنية التحتية، مؤكدة تضامنها الكامل مع المملكة ودعمها الإجراءات المشروعة التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها، باعتبار أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من الأمن الجماعي لدول مجلس التعاون الخليجي. ودعت إلى وقف الاعتداءات وتسوية الأزمة اليمنية بالحوار والوسائل الدبلوماسية.

كما أدانت استمرار الهجمات الإيرانية على الدول العربية، وآخرها الهجمات التي استهدفت الكويت والبحرين خلال الأيام الماضية، معتبرة أنها انتهاك لسيادة الدول وسلامة أراضيها والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار، ومجددة تضامنها مع البلدين ودعمها الإجراءات التي يتخذانها لصون أمنهما وسيادتهما.