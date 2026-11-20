يعتقد كثيرون أن استخدام البخور داخل المنزل وسيلة آمنة لتعطير الأجواء ونشر الشعور بالهدوء والراحة، خاصة خلال المناسبات الاجتماعية والدينية، إلا أن الدراسات الطبية تحذر من أن الدخان الناتج عن احتراق البخور قد يؤثر سلبًا على جودة الهواء وصحة الجهاز التنفسي، لا سيما عند استخدامه بصورة متكررة في الأماكن المغلقة وسيئة التهوية.

ما المواد الضارة الموجودة في دخان البخور؟

ووفقًا لتقرير نشرته المنظمة الأمريكية للرئة، فإن استنشاق دخان البخور بشكل متكرر قد يؤدي إلى تهيج الشعب الهوائية وزيادة الالتهابات التنفسية، فضلًا عن احتمالية ارتباط التعرض المستمر له بمشكلات صحية على المدى الطويل.

كما توضح معلومات نشرتها جمعية القلب الأمريكية أن احتراق البخور يطلق مجموعة من الملوثات في الهواء الداخلي، ما يجعله أحد مصادر تلوث الهواء داخل المنازل، خصوصًا عند استمرار حرقه لفترات طويلة مع ضعف التهوية.

وتختلف مكونات البخور باختلاف أنواعه، لكنها غالبًا ما تشمل مواد عطرية ورقائق خشبية وفحمًا أو نترات البوتاسيوم، إلى جانب مواد لاصقة تساعد على تماسك المكونات.

وعند احتراق هذه المواد، تنطلق مجموعة من الغازات والمركبات الكيميائية التي قد تؤثر على جودة الهواء وصحة الإنسان.

ومن أبرز الملوثات الناتجة عن احتراق البخور:

ـ أول أكسيد الكربون.

ـ أكاسيد النيتروجين.

ـ ثاني أكسيد الكبريت.

ـ الفورمالديهايد.

ـ الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات، التي يرتبط بعضها بزيادة مخاطر الإصابة بالسرطان.

ولا تقتصر الانبعاثات على الغازات الكيميائية، إذ ينتج عن احتراق البخور أيضًا جسيمات دقيقة تُعرف باسم PM2.5، وهي جزيئات متناهية الصغر يمكنها الوصول إلى أعماق الرئتين، والتسبب في تهيج الأنسجة وزيادة الالتهابات التنفسية.

وأشارت بعض الأبحاث إلى أن احتراق جرام واحد من البخور قد ينتج نحو 45 ملليجرامًا من الجسيمات الدقيقة، وهي كمية تعادل قرابة أربعة أضعاف ما ينتج عن تدخين سيجارة واحدة، وفقًا لبعض التقديرات البحثية.

ما المواد الضارة الموجودة في دخان البخور؟

كيف يؤثر دخان البخور على صحة الرئتين؟

يمكن أن يؤدي استنشاق الدخان والملوثات الناتجة عن احتراق البخور إلى عدد من المشكلات التنفسية، خاصة عند التعرض المباشر له أو استنشاقه بصورة متكررة داخل الغرف المغلقة.

وعلى المدى القصير، قد تتسبب بعض الغازات المنبعثة، مثل ثاني أكسيد الكبريت وثاني أكسيد النيتروجين، في تهيج بطانة الممرات الهوائية وزيادة احتمالات الالتهابات التنفسية.

وتشمل أبرز الأعراض المحتملة:

ـ السعال المتكرر.

ـ الصفير أثناء التنفس.

ـ التهاب الحلق.

ـ الشعور بضيق التنفس.

ـ الإحساس بالضغط أو الضيق في منطقة الصدر.

ـ تحفيز نوبات الربو لدى الأشخاص المصابين به.

وقد تتجاوز التأثيرات مجرد التهيج المؤقت، إذ إن تكرار الالتهابات في المسالك الهوائية قد يؤثر على قدرة الجهاز التنفسي على مقاومة الجراثيم والتخلص منها، بما قد يزيد احتمالات الإصابة بالعدوى التنفسية.

أما التعرض المستمر لدخان البخور، فقد يرتبط بتراجع كفاءة وظائف الرئة وارتفاع احتمالات الإصابة ببعض الأمراض التنفسية المزمنة.

وفي هذا السياق، أظهرت دراسة أُجريت في تايوان أن الأطفال الذين يتعرضون يوميًا لدخان البخور سجلوا انخفاضًا في كفاءة وظائف الرئة، وفقًا لنتائج اختبارات قياس التنفس.

ما المواد الضارة الموجودة في دخان البخور؟

لماذا يكون الأطفال أكثر عرضة لأضرار دخان البخور؟

تزداد المخاوف الصحية المرتبطة بدخان البخور لدى الأطفال، لأن الرئتين لا تزالان في مرحلة النمو، كما أن الممرات الهوائية لديهم أصغر حجمًا، ويكون معدل تنفسهم أعلى مقارنة بالبالغين، ما قد يجعلهم أكثر تأثرًا بملوثات الهواء.

وقد يرتبط التعرض المتكرر لدخان البخور بزيادة معدلات السعال والصفير والتهابات الجهاز التنفسي لدى الأطفال، فضلًا عن احتمالية التأثير على نمو الرئتين وكفاءتهما على المدى الطويل.

ولا ينتهي التعرض للملوثات بمجرد إطفاء البخور، إذ يمكن أن تترسب بقايا الدخان والجسيمات الدقيقة على الأثاث والمفروشات والأسطح المنزلية، ما قد يطيل فترة تعرض أفراد الأسرة لبعض الملوثات.

ما المواد الضارة الموجودة في دخان البخور؟

كيف تحمي أسرتك من أضرار البخور داخل المنزل؟

رغم صعوبة اعتبار حرق البخور داخل المنزل ممارسة خالية تمامًا من المخاطر، فإن اتباع بعض الإجراءات الوقائية قد يساعد على تقليل كمية الدخان المستنشقة والحد من تأثيره على جودة الهواء.

ومن أهم النصائح التي تساعد على تقليل أضرار البخور:

ـ تحسين التهوية: فتح النوافذ أثناء الاستخدام للسماح بتجدد الهواء وخروج الدخان إلى الخارج.

ـ تقليل مدة الاستخدام: تجنب حرق البخور لفترات طويلة أو تكرار استخدامه عدة مرات خلال اليوم.

ـ استخدام أجهزة تنقية الهواء: يمكن للأجهزة المزودة بمرشحات HEPA المساعدة في تقليل الجسيمات الدقيقة العالقة في الهواء، لكنها لا تزيل جميع الغازات الكيميائية.

ـ تجنب الأماكن سيئة التهوية: الابتعاد عن حرق البخور في الغرف المغلقة التي لا تسمح بتجدد الهواء بصورة جيدة.

ـ حماية الفئات الأكثر عرضة للخطر: تجنب تعريض الأطفال وكبار السن ومرضى الربو وأمراض القلب والرئة لدخان البخور.

ـ اختيار المنتجات الموثوقة: التأكد من مصدر البخور ومكوناته لتجنب بعض الإضافات مجهولة المصدر، مع العلم أن ذلك لا يمنع انبعاث الملوثات الناتجة عن الاحتراق.

ما المواد الضارة الموجودة في دخان البخور؟

بدائل لتعطير المنزل دون دخان البخور

يمكن الحفاظ على رائحة منعشة داخل المنزل دون الاعتماد على حرق البخور، من خلال الاهتمام بالتهوية الطبيعية، وتنظيف الأثاث والمفروشات بصورة منتظمة، والتخلص من مصادر الروائح غير المرغوبة.

كما يمكن اللجوء إلى وسائل تعطير لا تعتمد على الاحتراق، مع ضرورة الانتباه إلى أن بعض المنتجات العطرية قد تسبب تهيجًا لدى الأشخاص الذين يعانون من الحساسية أو مشكلات الجهاز التنفسي.

وفي النهاية، فإن ارتباط البخور بالعادات والتقاليد لا يعني خلوه من المخاطر الصحية، إذ تلعب طريقة الاستخدام ومدة التعرض للدخان دورًا مهمًا في تحديد حجم تأثيره. لذلك، يُعد تقليل حرقه داخل الأماكن المغلقة، والاهتمام بتهوية المنزل، وإبعاد الأطفال ومرضى الجهاز التنفسي عن مصادر الدخان، من الخطوات المهمة للحفاظ على صحة الأسرة وجودة الهواء الداخلي.