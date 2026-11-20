أفاد تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، اليوم الجمعة، بأن كل دولار يُستثمر في معالجة أوجه القصور في سياسات رعاية الأطفال؛ يمكن أن يسهم في تحقيق زيادة إضافية قدرها 3.76 دولار في الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2035.

وأوضح التقرير - الذي يحمل عنوان «التقرير العالمي لعام 2026 بشأن الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة» - أن نقص الاستثمار في هذا القطاع يترتب عليه تكلفة اقتصادية مرتفعة، إذ يقدر متوسط تكلفة عدم اتخاذ إجراءات بنحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وقد تصل إلى 7% في البلدان منخفضة الدخل.

وأشار إلى أن التقدم العالمي في إتاحة التعليم قبل الابتدائي شهد حالة من الركود على مدار نحو عقد، فعلى الرغم من ارتفاع معدل الالتحاق بالتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة من 64% عام 2003 إلى 75% عام 2024، فإن 59% فقط من الأطفال الملتحقين بالمدارس الابتدائية حول العالم تلقوا سنة واحدة على الأقل من التعليم قبل الابتدائي، وهي نسبة لم تشهد تغيرا يذكر منذ عام 2015.

وأضاف أن نقص التمويل لا يزال يمثل عقبة رئيسية أمام تطوير التعليم قبل الابتدائي، موضحا أن البلدان منخفضة الدخل والشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل تحتاج إلى استثمارات سنوية تقدر بنحو 69 مليار دولار في المتوسط خلال الفترة من 2027 إلى 2030، لتحقيق هدف إتاحة سنة واحدة من التعليم قبل الابتدائي مع الحفاظ على الحد الأدنى من معايير الجودة.

ولفت إلى أن العالم سيحتاج إلى نحو 6 ملايين معلم إضافي للتعليم قبل الابتدائي بحلول عام 2030، في حين لا يستوفي سوى 57% من معلمي هذه المرحلة في البلدان منخفضة الدخل الحد الأدنى من متطلبات التدريب.

ودعا التقرير الحكومات إلى وضع آليات تمويل مستقرة ومتعددة السنوات، وزيادة الاستثمارات الموجهة للأطفال دون سن الثالثة، وتعزيز التنسيق بين قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، مع إعطاء الأولوية لإتاحة التعليم للأطفال الأكثر حرمانا.