أكد محافظ قنا الدكتور مصطفى سليم الببلاوي، حرص المحافظة على دعم الطفولة والأمومة، وتوفير بيئة آمنة ومحفزة لنمو الأطفال، وتنمية مواهبهم وقدراتهم الإبداعية، وتعزيز الوعي بحقوقهم، وترسيخ قيم الانتماء والهوية الوطنية لديهم.

جاء ذلك خلال مشاركته في ختام فعاليات الاحتفال بأعياد الطفولة، الذي نظمه فرع المجلس القومي للطفولة والأمومة بقنا، بمكتبة مصر العامة، تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، والدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة.

وأعرب المحافظ عن سعادته بالحفل، وما سبقه من تنظيم فعاليات ثقافية وفنية واستعراضية في أماكن مختلفة، بهدف إدخال البهجة على قلوب الأطفال، وتنمية مواهبهم وقدراتهم الإبداعية، ودمج الأطفال ذوي الهمم، وتعزيز الوعي بحقوق الطفل.

وشدد على أهمية الجهود التي تبذلها وحدة حماية الطفل بالمحافظة، والإجراءات المتخذة لحماية الأطفال من جميع أنواع التعدي، مشيرا إلى ضرورة التدخل السريع، وتشجيع الأسر على الإبلاغ عن أي انتهاكات قد يتعرض لها الأطفال، عبر أرقام غرفة العمليات المنشورة على الموقع الرسمي للمحافظة، أو من خلال خط نجدة الطفل (16000)، فضلًا عن أهمية التواصل مع الأطفال وتوجيههم ودعم مواهبهم.

وأشاد بما أظهره الأطفال من موهبة وإبداع وثقة بالنفس، لا سيما أن الفعاليات تضمنت زيارات ميدانية استهدفت التواصل المباشر معهم، والاطمئنان على أحوالهم، والتعرف على احتياجاتهم، وإشراكهم في الأنشطة الترفيهية والتثقيفية، بما يسهم في بناء شخصياتهم وصقل مهاراتهم.

ووجه المحافظ، الشكر والتقدير إلى فرع المجلس القومي للطفولة والأمومة وجميع الجهات المشاركة والقائمين على تنظيم الاحتفالية، مؤكدًا استمرار دعم المحافظة للأنشطة والمبادرات التي تخدم الأطفال.

كما وجه رسالة إلى الأطفال وأسرهم، دعا فيها الأطفال إلى الاجتهاد في دراستهم، والتمسك بالقيم والأخلاق الحميدة، واستثمار أوقاتهم في الأنشطة المفيدة وتنمية مواهبهم، فيما ناشد الأسر متابعة أبنائهم، وتوفير مناخ أسري آمن وداعم، وحمايتهم من المخاطر، والاهتمام بصحتهم وتغذيتهم السليمة، واكتشاف مواهبهم وتشجيعها.

وأكد أن الأسرة تمثل الركيزة الأولى في بناء جيل واعٍ ومثقف، يخدم وطنه ويحافظ على مستقبله.

وشهد الحفل حضور الدكتورة سلمى القاضي، المشرف العام لفرع المجلس بقنا، وأحمد السويفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومحمد علي، وكيل وزارة العمل، وأحمد عبد المحسن، وكيل مديرية التربية والتعليم بقنا، والدكتورة هدى السعدي، مقرر المجلس القومي للمرأة، والدكتورة دعاء البري، مدير مكتبة مصر العامة بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وتضمنت فقرات الحفل تفقد معرض للرسومات، وعزف السلام الجمهوري، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، إلى جانب فقرات فنية قدمها كورال المدرسة اليابانية ومدرسة دريمز، شملت أغنيات «فيها حاجة حلوة» و«أبو اللبايش» و«مصر أم الدنيا»، وعددًا من الفقرات الموسيقية الأخرى.